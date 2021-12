Tití Fernández debió recibir atención médica tras descompensarse en la competencia de MasterChef Celebrity

En la última emisión de MasterChef Celebrity (Telefe), los participantes se enfrentaron a uno de los desafíos más emblemáticos del ciclo: “el Muro”, una pared que impide la comunicación entre dos concursantes que deben presentar un plato idéntico.

Este reto generó momentos muy divertidos entre varios de los famosos, pero la dupla que conformaron Tití Fernández y Joaquin Levinton se llevó todo el protagonismo. Sin embargo, los pasos de comedia quedaron atrás cuando el periodista repentinamente empezó a sentirse mal.

El especialista en deportes tuvo que sentarse porque sintió que le faltaba el aire. Eso llevó a que su compañero se pusiera muy nervioso porque no recibía ningún comentario o indicación desde el otro lado del muro. “Me siento mal, pará un poco”, exclamó Tití ante los llamados que el líder de Turf le hacía con un megáfono.

Luego de descompensarse, Tití Fernández recibió la atención de los paramédicos que le hicieron los controles correspondientes. La asistencia sirvió para que recargara energías y terminara su “pollo con chips de remolacha, puré de hinojo, salsa con miel y manteca, y castañas de cajú”. Y no solo completó el reto, también consiguió que se pareciera a lo que hizo Levinton.

Al momento de la degustación del jurado, el inesperado dúo tuvo varias idas y vueltas muy divertidas. “Para mí ya es un triunfo que Tití esté acá”, bromeó Levinton con cara de serio. Un comentario que su compañero retrucó entre risas: “¡Cómo no me voy a descomponer con él al lado!”.

Más allá de las chicanas, ambos se mostraron muy compinches mientras escuchaban las devoluciones de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis. “Viste lo que lograste... ¡qué me baje la presión! Vos dale con la guitarrita y no escuchás”, le dijo Fernández al rockero.

Los chefs detectaron muchos errores en la cuestión de los ingredientes, pero valoraron que las preparaciones estuviesen “igual de mal”. “Estéticamente son similares. Los chips son desastrosos en los dos, pero el pollo tiene un buen sabor y la salsa está rica”, describió Martitegui.

A pesar de que no estuvieron entre las mejores performances de la noche, Levinton y Fernández subieron al balcón. Tras ese logro, los dos se despidieron cantando “We are the Champions”, de Queen.