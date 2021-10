Tocaste el cielo con las manos y hoy lo habitás: el posteo de Gianinna el día que Diego hubiese cumplido 61 años

Es un día muy triste para toda la familia de Diego Maradona, ya que hoy hubiese cumplido 61 años. Hace algunas horas, Gianinna Maradona lo recordó en su cuenta de Instagram con un conmovedor posteo en el que compartió anécdotas familiares y dejó en claro que lo sigue viendo con el mismo amor de siempre. “Nadie nos contó quién eras. Lo vivimos juntos”, sentenció haciendo oídos sordos a todos los escándalos y polémicas que giran en torno al exfutbolista.

En su cuenta de Instagram, la empresaria publicó una foto retro junto a Diego. “Tocaste el cielo con las manos y hoy lo habitás. Desde donde estés, solo deseo que sientas la paz que últimamente no pudiste sentir acá”, comenzó. Con total sinceridad reconoció que desde el 25 de noviembre su mundo quedó vacío, pero sabe que donde esté su papá siempre estará presente: “Sé que me escuchás y también sé que me guías. Ver todo desde arriba debe ser mortal. Te abrazo fuerte”.

Acto seguido recurrió a una frase popular y afirmó: “Más personas conozco, más quiero al perro que no tengo. Me guardo cada uno de nuestros momentos. Tan único e inigualable. Nuestras charlas, nuestros llantos y alegrías. Mi persona que todo lo podía, que me podía”, enumeró y se mostró feliz del amor que dieron y de lo que disfrutaron.

“Mamá, Dalma y tus nietos (Benjamín Agüero y Roma) te recordamos cada día, te hacemos presente en cada anécdota que nos lleva a reírnos y sentirte un poquito más cerca. Te seguimos viendo con el mismo amor que siempre, nosotros solos sabemos lo que vivimos. Nadie nos contó quién eras. Lo vivimos juntos”, afirmó tajante dejando en claro que nada cambió.

Tras sostener que no supera su ausencia, volvió a recordarlo con tiernas frases: “Mi ejemplo de todo lo que sí y todo lo que nunca. Mi papá mas papá que cualquiera. No puedo describirlo con palabras, se siente o no y lo que yo siento por vos no lo cambia nada”.

Repasó los abrazos, las canciones, las reuniones familiares, los bailes, los juegos y las carcajadas. “Te extraño cada instante que la vida me sigue dando la oportunidad de vivirla. ¡Hasta que nos volvamos a encontrar, te abrazo desde acá! ¡Feliz cumple Pa! Ojalá allá estés bailando con la lengua afuera. Te celebro hoy y siempre. ¡Te amo!”, concluyó.

Claudia Villafañe y Dalma Maradona recordaron a Diego Maradona en sus redes

Claudia Villafañe, que viajó a Barcelona para llevar a su nieto Benjamín con el Kun Agüero, también se acordó de él en este día particular. “Donde estoy ya es 30/10. ¡Feliz cumple al cielo! ¡Sé que todo lo ves!”, escribió en una historia de Instagram.

Claudia Villafañe homenajeó a Diego Maradona en el día en que hubiera cumplido 61 años. (Foto: Captura)

Apenas comenzó el día, Dalma Maradona también le dedicó un hermoso mensaje en las redes sociales, que reveló el importante pedido que le hizo él sobre esta fecha tan especial.

"En un cumple tuyo, hace mucho, nos pediste que siempre, siempre, siempre el 30/10 sea una fiesta, estés o no. Ese día te dijimos que te callaras, que ibas a estar siempre. Hoy se me hace difícil cumplir tu deseo de festejar. Si no estás vos, no tiene sentido”, expresó junto a una antigua foto familiar.