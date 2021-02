Tristán sufrió un paro cardíaco y está internado en terapia intensiva

Luego de fracturarse la cadera en 2019, el estado de salud de Tristán quedó muy delicado. El humorista se encuentra en Córdoba al cuidado de una de sus hijas pero sufrió un ataque cardíaco por lo que quedó en terapia intensiva.

Así lo confirmó su hijo Federico quien además denunció que la Obra Social de Actores dejó de hacerse cargo de los gastos médicos del artista. "Anteayer papá tuvo un paro respiratorio", reveló el joven en comunicación con "El Espectador" por CNN.

"Como saben, la obra social no lo está atendiendo más, no se hizo más cargo, y nosotros con mi hermana estamos cubriendo todos los gastos de medicación y de internación de él", detalló. De todas formas aseguró que ahora Tristán "gracias a Dios está un poco mejor".

Según contó, tras el parte médico le dijeron "que el marcapasos que tenía empezó a fallar, dejó de bombear el corazón y le tuvieron que hacer electroshock para poder resucitarlo". El joven también lamentó estar lejos de su padre ante esta situación: "Estoy desesperado por irme, por estar al lado de él. Quiero viajar como pueda, pero todo se hace más complicado por el tema del covid. Además estamos muy ajustados con los gastos porque tuvimos que bancar muchas cosas de papá y yo hace un año que no estoy trabajando, ya que laburo en teatro".

En cuanto a las mejorías en Tristán destacó: "Recién hablé con mi hermana y me dijo que gracias a Dios hoy comió algo, lo que nos da un respiro. Igual no deja de estar la incertidumbre de ver que pasa. Yo no lo veo desde diciembre del año pasado. Por suerte está estable, ahora no podemos hacer más que rezar".

Después de la operación de cadera, el actor no volvió a caminar más y se encontraba en un centro de rehabilitación. Incluso debió atravesar el coronavirus y su hijo remarcó: "Con 84 años es increíble la fuerza que tiene. Tuvo Covid y lo pasó. Siempre fue un tipo sano, no toma alcohol, dejó el cigarrillo de joven, no se drogó, comía cosas naturales. Es un tipo que tiene una fuerza impresionante".

