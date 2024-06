VIDEO: El escandaloso cruce cara a cara de Juan Di Natale y un notero de LAM

Juan Di Natale protagonizó un nuevo y polémico episodio por estas horas, luego de la bochornosa actitud que tuvo con Alejandro Castelo, cronista de LAM. No es la primera vez que el ex CQC se cruza fuerte contra el notero, y lejos de calmar las aguas hoy se dio un escandaloso episodio al que no le faltó nada.

Todo se dio cuando el cronista del programa de Ángel de Brito se acercó al periodista con la intención de tener su palabra: "¿Puedo hacerte una nota?", le dijo. Sin embargo, la respuesta que recibió a cambio estuvo llena de insultos infundados: "Vos sos un hijo de pu…, vos sos un bolu…".

La sorpresa del notero fue total, que no salió de su desconcierto y se lo recriminó: "Pero, ¿por qué me decís eso? Te estás zarpando. Te vengo a hablar bien, te saludo bien y me decís todo eso". "¿Querés que nos saludemos bien?", le respondió Juan Di Natale, sobrándolo.

"Pero, no seas tan irónico. Si te estoy hablando bien, con respeto, Juan", respondió Castelo, lo que causó el enojo del periodista: "No, no, pará. No te hagas el rudo porque vamos a ponernos rudos los dos. Lo nuestro ya terminó, mi amor. Ya está".

Lejos de disminuir la marcha, siguió atacando al notero de LAM, involucrando en su catarata de insultos a Ángel de Brito: "Andá vos con tu petisito, andá a pet… al petiso y a mí no me jodas más. Lo que hiciste la otra vez fue sucio. No me jodas más. Listo, chau. Andá a laburar".

"Che, flaco, pará. Bajá un cambio", intentó frenarlo el cronista, a lo que Juan Di Natale siguió despotricando: "Qué bajá un cambio. No bajo nada, forr…". "Hablame bien", le dijo Castelo, pero la respuesta del otro lado fue cada vez más ácida: "No te hablo nada bien. Salí de acá. Tomatelas, salame".

"Pero, ¿quién te creés que sos?", le dijo el notero, ya muy molesto, a lo que el ex CQC siguió agregando de forma tan irónica como soberbia: "¿Quién me creo que soy? Soy el bol… que viniste a buscar hoy. Ese soy". La entrevista en cuestión no se llevó a cabo, pero el escándalo que generó este cruce fue total.

El conflicto entre Juan Di Natale y Alejandro Castelo arrancó hace un año. Se dio cuando el notero fue a consultarle por una polémica entre la Negra Vernaci y su equipo de radio, que terminó con la locutora enojada y arrojando unos auriculares por el aire. Allí también se trenzaron fuertemente, y desde entonces no hubo punto de retorno.