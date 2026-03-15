Violeta Kreimer: triunfo histórico de una argentina en los Oscar

La ceremonia de los premios Oscar dejó una postal para la historia del cine nacional y global. En una resolución tan inusual como sorprendente, la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción (Live Action) culminó en un empate técnico, consagrando a dos producciones que exploran la condición humana desde perspectivas radicalmente distintas. Entre los galardonados destacó Violeta Kreimer, productora argentina radicada en París, quien alcanzó la gloria cinematográfica con el filme francés Deux personnes échangeant de la salive (conocido en español como Dos personas intercambiando saliva).

Los protagonistas de un empate histórico

El primer ganador anunciado por la Academia fue el corto "The Singers", dirigido por Sam Davis. Esta obra, basada en un relato de Ivan Turgenev, traslada al espectador a un bar de barrio donde la redención y la conexión humana se alcanzan a través de un concurso de canto improvisado. El filme fue aclamado por su profunda humanidad y por una factura técnica rigurosa: fue rodado íntegramente en 35 mm y con sonido directo.

Por otro lado, el segundo ganador fue "Dos personas intercambiando saliva", una provocadora sátira surrealista codirigida por Alexandre Singh y Natalie Musteata. Ambientada en una París distópica, la película plantea un universo inquietante donde el beso es considerado un crimen capital, mientras que la violencia física ha sido normalizada como la moneda de cambio social predominante. Este cortometraje, que ya acumulaba un recorrido de 70 festivales internacionales y 20 galardones previos, encontró su consagración definitiva en la alfombra roja de Hollywood tras recibir, además, el Premio del Público en el Festival de Clermont-Ferrand, un reconocimiento que Kreimer describió como la prueba tangible del impacto del filme ante salas repletas.

De Vicente López al éxito mundial

La trayectoria de Violeta Kreimer es el resultado de una construcción metódica. Nacida en Vicente López y establecida en París desde sus 20 años, Kreimer cursó estudios en el Liceo Francés y se especializó en ciencias políticas en la capital gala. Antes de volcarse de lleno a la producción cinematográfica, desarrolló una carrera de once años en el sector del arte contemporáneo, trabajando en el ámbito de la fotografía y dirigiendo el taller del reconocido artista Xavier Veilhan, quien fuera representante francés en la Bienal de Venecia 2017.

Fue al inicio de la pandemia de covid-19 cuando decidió fundar la productora Misia Films junto a la italiana Valentina Merli. El germen de su obra ganadora comenzó como una serie filmada dentro de galerías cerradas durante el confinamiento, la cual fue evolucionando hasta transformarse en el cortometraje actual. Con el acceso a espacios emblemáticos como las Galerías Lafayette, el equipo creativo terminó de darle forma a esta historia sobre una compradora compulsiva en una tienda de lujo cuyo romance con una vendedora desafía las normas brutales de su sociedad.

El respaldo de las estrellas y el rigor de la Academia

El ascenso al Oscar de esta producción contó con el respaldo estratégico de figuras de peso del cine internacional. Grandes exponentes como Isabelle Huppert y Julianne Moore actuaron como "madrinas" de la campaña tras conocer y quedar cautivadas por el cortometraje, aceptando participar en la promoción de la obra.

La productora argentina también destacó el rigor del sistema de votación de la Academia, el cual es altamente exigente. El proceso implica que se califican 250 cortos en la plataforma inicial; luego, cada votante debe visualizar 42 obras para poder elegir a los 15 postulantes de la lista preliminar. Finalmente, deben observar esos 15 títulos para votar a los 5 nominados finales. Para Kreimer, este hito adquiere un significado profundo: confirmar la capacidad de un equipo para crear un proyecto con impacto internacional y, en el plano personal, lograr que su trabajo pueda ser sintetizado en algo concreto que su madre y sus hijas puedan finalmente comprender.