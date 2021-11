Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi: No quiero saber nada de nada

Wanda Nara volvió a separarse de mauro Icardi, a quien le había encontrado un chat muy comprometedor con la China Suárez. Hace una semana le dio otra oportunidad para reconstruir la pareja, pero en las últimas horas recibió datos sobre el encuentro que ellos habrían tenido a sus espaldas y no encuentra consuelo.

“No quiero saber nada de nada”, le dijo a Yanina Latorre vía WhatsApp. También indicó que lo único que desea ahora es quedarse a trabajar en Italia, lejos del futbolista del PSG. Hace dos días viajó a Milán para cumplir con algunos compromisos que tenía pactados y pronto además se reencontrará con sus hijos varones, que vacacionaron con Maxi López.

Las alarmas sobre una nueva crisis se encendieron este martes, cuando eliminó de Instagram el posteo en el que contaba que se había reconciliado con el rosarino. “Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos”, indicó en aquel entonces.

Acto seguido, mencionó que él le escribió una carta que le hizo abrir los ojos: “Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él”. La tregua no funcionó, y hoy ambos están solteros.

Qué decía el mail del amigo de la China Suárez sobre el encuentro con Mauro Icardi en París

Según contó Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana, un amigo de la China Suarez le habría mandado a Wanda un mail para contarle los detalles del encuentro cara a cara entre el jugador y Eugenia. Esta persona también la llamó, y le reconoció que fue Icardi quien le compró los pasajes a la joven. Por estas horas, la empresaria está investigando si ese trámite se efectuó. Si lo confirma, será el fin de su matrimonio de siete años.

Dónde y cuándo habría sido el encuentro entre la China Suárez y Mauro Icardi

Después de intercambiar varios mensajes por WhatsApp, Instagram y Telegram, la China Suárez y Mauro Icardi acordaron verse por primera vez en un hotel francés. Para no despertar las sospechas de Wanda, el rosarino esperó a que ella viajara con su hermana Zaira Nara a disfrutar de la Semana de la Moda en Milán.

La ex Casi ángeles lo habría conquistado con videos eróticos y fotos sensuales. Hasta le envió una grabación donde se la veía practicando la autosatisfacción. “Sos la mujer de mis sueños, te veo desde chiquito. A Wanda la veo como una hermana o madre. Hace rato que me quiero separar pero ella no”, fueron las palabras que utilizó el integrante del PSG para demostrarle que estaba interesado en interactuar personalmente.