Wanda Nara le respondió a Mauro Icardi y reveló cómo es el régimen de visitas que acordaron

Entre Wanda Nara y Mauro Icardi ya no hay retorno ni ninguna posibilidad de reconstruir su matrimonio. De esta forma, decidió explicar cómo será el régimen de visitas que acordó con el padre de sus hijas Francesca e Isabella.

“Vamos a estar 20 o 30 días seguidos cada uno con los nenes”, dijo Nara a través de una serie de mensajes de WhatsApp que le envió al periodista Guido Záffora, panelista de Es por ahí (América), en el que aclaró que además habría “permisos de visitas al otro padre durante esos períodos”.

“Es por eso que yo estoy acá, porque somos tres padres separados que vivimos en distintos países”, leyó Záffora en otro de los mensajes que le mandó la hermana de Zaira. Ese fue el pie para recordar el acuerdo al que llegó con Maxi López por la crianza de Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos que tuvieron en el momento en que se vincularon. “Mi arreglo con Maxi también es así. Cuando está con los nenes son períodos más largos. No podemos tener el acuerdo normal”, dijo.

“En la separación con Mauro todo fue y es organizado de palabra”, leyó Záffora con respecto a lo que Wanda le dijo sobre la ruptura definitiva con Icardi. “Wanda Nara ya está en las últimas, ya dijo: 'Basta, borrón y cuenta nueva'. La separación ya es un hecho”, cerró el periodista.

El miércoles pasado, Icardi realizó un explosivo vivo de Instagram en el que aseguró que la mamá de sus hijas es “el hazmerreír del mundo entero”. Wanda fue una de las espectadoras de ese “vivo” y estuvo atenta a todo lo que dijo su ex en la transmisión. Una vez finalizada, según cuentan personas del círculo más íntimo de ella, habría llamado a su abogada Ana Rosenfeld para avanzar con su divorcio.

“Me dicen que para Wanda no hay vuelta atrás. Después de todo lo que dijo e hizo él, para ella se terminó todo. Ella cree que el vivo fue innecesario y que cuando viaje a Turquía, se termina para siempre la relación”, dijo Ángel de Brito en LAM (América).

“Estaba tan aburrido, se hablaron tantas cosas que tengo que salir a aclarar”, comenzó diciendo Icardi en su transmisión. Lo hizo desde Turquía, donde pasa sus días como futbolista del Galatasaray y decidió hablar por primera vez de su relación con Wanda Nara, a quien se refirió en muy duros términos al explicar por qué tomó decisión de dar su versión. “Es el hazmerreír del mundo entero con su comportamiento, con sus actitudes. La verdad no estoy preparado para seguir bancando esto y defender lo indefendible”, sostuvo el delantero.

En un monólogo de más de media hora, el futbolista respondió preguntas y aclaró su punto de vista de la ruptura con Wanda. “No creo que sea una separación que viene de hace rato, como vienen diciendo. Es todo mentira, hace 9 años estamos juntos, nunca nos separamos”, afirmó al comienzo de la transmisión que fue seguida por alrededor de 100 mil usuarios. Mauro Icardi y Wanda Nara, poco antes de separarse

“¿Asumís que fue por tu culpa?”, le preguntó uno de los seguidores. “Se creó un ambiente raro después de lo que pasó el año pasado. No voy a aclarar, la gente que lo tiene que saber lo sabe, Wanda en primer lugar”, afirmó en referencia a su affaire con la China Suárez. Y continuó: “Después hubo un perdón, no sé si sincero o no sincero, pasaron muchas cosas en el medio y la semana que viene vendrá, hablaremos, intentaremos solucionarlo para bien o para mal”, aseguró.

También se refirió al estado legal de la relación: “No estamos divorciados, las cosas se hablan en persona, no poniendo mensajitos. El año pasado lo hizo y era mentira, estuvimos todo un año juntos”, afirmó. Y defendió su accionar en las redes sociales. “No estoy loco ni soy un enfermo por subir una foto con la madre de mis hijas”.