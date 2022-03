Wanda Nara se refirió al rumor de infidelidad con su guardaespaldas

Wanda Nara fue foco de un escándalo en los últimos días porque surgieron nuevamente rumores sobre una posible relación con su guardaespaldas. Ya en diciembre se había estado hablando de Agustín Longueira tras una serie de fotos de la esposa de Mauro Icardi y su empleado.

Ante los nuevos rumores de un posible engaño por parte de Wanda Nara, la misma empresaria se encargó de enfrentarlos y publicó un descargo en sus redes.

Con capturas de pantalla de algunos portales donde daban por hecho la noticia, la influencer escribió: "No necesito aclarar que todo es más que mentira. Pero la falta de respeto desmedida no me deja de sorprender. No soy esa clase de persona ni de mujer".

Luego, Wanda Nara siguió: "Nunca hice una cosa así (estando en pareja). Me manejo diferente porque soy diferente". De esta manera, la ex de Maxi López dejó en claro que no le fue infiel al papá de sus hijas con su guardaespaldas.

¡Tiembla Mauro Icardi! Wanda Nara recibió el piropo de un reconocido influencer

Wanda Nara publicó nuevas fotos en su Instagram con un look de una mujer empresaria, muy sofisticada y con glamour. El posteo lo acompañó con una picante frase en francés: “Qui se ressemble s'assemble”, que en castellano dice algo así como “Dios los cría y ellos se juntan”. ¿Para quién va el palo? No se sabe.

Lo que sí quedó en evidencia, fue la manda al frente que se pegó el influencer Yao Cabrera con un sugestivo y muy comprometedor comentario, en respuesta al posteo de Wanda Nara. Sin mucho rodeo, el tiktoker reaccionó con un emoji de fueguito y un “Hermosa”. ¡Lo escribió en inglés, para verse más cool!

El jugado comentario del yotuber y boxeador, tiene lugar en un momento donde recibe fuertes acusaciones formales por parte de la justicia nacional por presuntos delitos de trata de personas y servidumbre, al igual que por violencia sexual, según una publicación de Big Band News.