Wanda Nara sorprendió a Mariano de la Canal con un regalo carísimo: Vale más de 3 mil dólares

En diciembre, Wanda Nara vino a la Argentina para cumplir con algunos compromisos laborales y pasar las fiestas en familia. En el país se encontró con Mariano de la Canal, quien saltó a la fama hace poco más de una década como “el fan de Wanda”.

Durante la reunión entre ambos, ella le prometió que le daría un regalo para Navidad. Y para sorpresa del actor, el obsequio llegó este viernes.

“Gracias wanda_nara por este regalito”, escribió De la Canal en sus historias de Instagram junto a una foto donde se lo ve posando con una exclusiva cartera de Christian Dior.

Mariano contó: “Yo me la crucé cuando vino a Argentina y hablamos un rato y me dijo 'tengo un regalo para Navidad para vos'”.

“La verdad es que para Navidad no llegó nada, así que me desilusioné, pensé que se había olvidado. Y ayer llegó a mi casa una caja y es esa cartera que es carísima. ¡Vale más de 3000 dólares”, sostuvo. Entre risas, reveló que está analizando si quedársela o venderla.

Consultado acerca de si pudo agradecerle en privado o si obtuvo alguna respuesta a través de su historia de Instagram, explicó: “En realidad me llegó ayer y yo le mandé un mensaje agradeciéndole hoy porque me estaba viniendo para la Costa para hacer temporada de teatro, pero no me respondió y la historia no la vio. Seguro la ve más tarde o mañana”.