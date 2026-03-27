Xuxa, 63 años y un lazo eterno con Argentina: la confesión que marcó su historia

Maria da Graça Xuxa Meneghel, conocida mundialmente como Xuxa, cumple este viernes 63 años, y su historia vuelve a resonar con fuerza a partir de un recuerdo que trasciende el tiempo. Se trata de una entrevista concedida en 2005 a Guillermo Hemmerling en Cadena 3, en la que la artista dejó al descubierto una relación íntima y profunda con Argentina.

Aquella conversación se dio en el contexto de su regreso al país para presentar el proyecto "Solamente para bajitos", un material que, según definió la propia artista, estaba pensado como una propuesta "más visual que para escuchar", orientada al desarrollo de la coordinación motora en niños pequeños. En sus palabras, se trataba de "una cosa muy educativa, pero distinta de todos los trabajos que hice", una definición que con el tiempo consolidó al proyecto como un clásico dentro del universo infantil.

Una conexión que nació en la infancia

Más allá del lanzamiento artístico, la entrevista permitió revelar un aspecto central de su identidad: su vínculo con Argentina no comenzó con la fama, sino mucho antes. Criada en el sur de Brasil, cerca del río Uruguay, Xuxa relató que desde pequeña sentía una atracción especial por el país vecino.

"¿Por qué yo no nací del otro lado?", recordaba haberle preguntado a su madre, en referencia a Argentina. Esa inquietud temprana se alimentaba de elementos culturales que la fascinaban, como el "cantito" argentino y expresiones típicas del habla rioplatense como "che" o "dale".

Este vínculo previo a su carrera artística se consolidó años después, cuando su figura alcanzó popularidad en el país con la llegada del "Show de Xuxa" en 1991, marcando a toda una generación.

El regreso y el impacto del paso del tiempo

Uno de los momentos más emotivos recordados en aquella entrevista de 2005 fue la descripción de su llegada al aeropuerto argentino tras nueve años sin hacer televisión en el país. Allí se encontró con una escena que sintetizaba el paso del tiempo y la permanencia de su vínculo con el público.

Sus antiguos seguidores, los conocidos "paquitos" y "paquitas", ya no eran niños. Muchos de ellos eran adultos que ahora llegaban acompañados por sus propios hijos. La artista relató con asombro:

El 80% de los chicos que la seguían ya eran adultos

Muchos habían formado familias

Continuaban transmitiendo ese vínculo a nuevas generaciones

"Es el verdadero amor, porque no se fue con el tiempo", expresó en ese entonces, reflejando la dimensión emocional de esa conexión que, en 2026, sigue vigente.

La mirada sobre su hija Sasha

La entrevista también capturó un momento íntimo en la vida personal de la artista, centrado en su hija Sasha Meneghel, quien en 2005 tenía 7 años y cursaba segundo grado.

Xuxa la describía como una niña tímida pero con una voz privilegiada, interesada en la música aunque aún sin definiciones claras sobre su futuro: "Tiene una voz linda y quiere tener clases de voz porque quiere tal vez ser cantante, pero ella no sabe qué quiere ser".

En ese mismo relato, destacaba también una característica de la pequeña: su capacidad para corregir los "equívocos por protección" de su madre, evidenciando una personalidad madura a pesar de su corta edad.

Un presente televisivo marcado por decisiones

En el plano profesional, su visita en 2005 coincidió con un momento clave de la televisión argentina, el llamado "super lunes", que enfrentaba a dos figuras centrales de la pantalla.

Xuxa debió elegir entre participar en los programas de Diego Maradona o Marcelo Tinelli. Finalmente, optó por este último, fundamentando su decisión en un vínculo personal:

"Marcelo siempre me aceptó muy bien y me ayudó mucho cuando estuve acá porque no conocía a nadie; sé que voy a encontrar un amigo".

La elección reflejaba no solo una estrategia mediática, sino también la importancia de las relaciones construidas a lo largo de su carrera en el país.