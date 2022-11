"Ya no les creo": Zaira Nara no dejó bien parada a su hermana sobre sus peleas con Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi, otra vez están separados. Ante tantas idas y vueltas, una de las personas más cercanas a la pareja, salió a hablar con molestia de lo que pasa: Zaira Nara ya no les cree lo que muestran en las redes.

En una entrevista con Socios del Espectáculo (eltrece), la conductora explicó que no sabe en qué situación está la pareja de la hermana. “Por Dios, ¿no? Siento que hay un montón de accesorios que son ajenos a la realidad”, reflexionó.

Sobre el viaje a Maldivas que hicieron la mediática y el futbolista, la modelo contó que también la habían invitado a ella. “¡Qué lindo lugar! Me querían llevar a mí, eso es lo más loco de todo. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Sostenerle la vela?”, se preguntó. Mauro Icardi dejó de seguir a Wanda en redes. (Foto: Instagram /mauroicardi /wanda_nara).

Entonces, el periodista le preguntó de manera directa qué pensaba. “¿Wanda está o no con Mauro?”, buscó saber. “No tengo ni idea. Supongo que sí”, respondió, con sonrisas y muchas dudas. “No me pregunten más nada. No sé nada, de verdad. Prefiero que no me digan”, remarcó.

“¿Qué dice tu sexto sentido?”, repreguntó el periodista, acerca de las peleas que desembocaron en otra supuesta crisis. “Lo tengo muerto. Se estroló. Le digo que no quiero recibir información, que no me cuente más nada”, ironizó.

Qué pasó entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi parecían no ponerse de acuerdo en lo que respecta a su situación sentimental. Mientras ella desmentía rotundamente la reconciliación, él estaba empeñado en mostrarle al mundo que se estaban dando una segunda oportunidad. Sin embargo, el futbolista parece haberse hartado.

Después de publicar una seguidilla de fotos familiares, otras románticas y hasta subidas de tono, el delantero del Galatasaray tomó una drástica decisión. Por la tarde del martes, dejó de seguir a su esposa en Instagram y borró los últimos posteos e historias con ella, como lo demuestra la captura publicada en esta nota. Mauro Icardi y Wanda Nara en Maldivas. (Foto: Captura Instagram /mauroicardi)

Pero la confusión del futbolista genera, a la vez, desconcierto en sus seguidores. En la mañana de este miércoles, Mauro Icardi volvió a habilitar las mismas fotos que había borrado hace menos de 24 horas.

Wanda Nara confirmó que lleva dos días en la Argentina. Desde entonces, Mauro Icardi no dejó de compartir fotos y guiños amorosos para con la madre de sus hijas Francesca e Isabella. Luego de que ella negara la reconciliación y asegurara que lo intentó, pero que “no resultó”, él se esmeró en demostrar lo contrario.

En primer lugar, hizo un posteo para recordar las últimas vacaciones en Maldivas y las cenas románticas. Luego, fue por más y le hizo una advertencia con una foto de un beso apasionado en la playa. “Buenas noches. Mañana seguimos...”, escribió arrobándola. Sin embargo, minutos más tarde dio marcha atrás: eliminó las fotos, las historias y dejó de seguir a la empresaria.