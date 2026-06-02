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ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy martes 2 de junio

Quiénes cobran hoy las prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

2 Junio de 2026 00.39

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este martes 2 de junio para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

 

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de junio.

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de junio.

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en junio con aumento, bono y medio aguinaldo

De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en junio de la siguiente manera:

  • La jubilación mínima + bono de $70.000 + medio aguinaldo: recibirán $674.976;
  • La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $322.654;
  • Las Pensiones no Contributivas (PNC): $282.322;
  • La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $179.894.
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Anses calendario de cobros Catamarca fecha de pago

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