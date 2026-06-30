  • Dólar
  • BNA $1445 ~ $1495
  • BLUE $1490 ~ $1510
  • TURISTA $1878.5 ~ $1878.5

10 C ° ST 9.33 °

Unión Radio 91.3 en vivo

ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy martes 30 de junio

Quiénes cobran hoy las prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

30 Junio de 2026 00.43

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este martes 30 de junio para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 8 de julio.

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 8 de julio.

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Calendario ANSES: las fechas de cobro de los jubilados y pensionados en julio

  • Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: del miércoles 8 al 22 de julio, según la terminación del DNI.
  • Titulares de la Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM): del 8 al miércoles 22 de julio, según la finalización del documento.
  • Beneficiarios de las prestaciones no contributivas (PNC): del 8 al miércoles 15 de julio, de acuerdo a la terminación del DNI.
Tags
Anses Calendario de pago Catamarca Fecha de cobro

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también