La Capital abona los sueldos de junio: conocé las fechas de pago

La Municipalidad de la Capital informó el calendario oficial para el depósito de los salarios correspondientes al mes de junio de 2026, estableciendo un esquema de pago unificado para la totalidad de sus dependencias. De acuerdo con la información brindada por las autoridades del municipio, la liquidación de haberes alcanzará a todos los sectores contemplados dentro de la estructura laboral comunal, garantizando el cumplimiento del cronograma previsto para cada uno de ellos.

El esquema diseñado por la administración municipal comprende tanto al personal que se desempeña bajo el régimen de Planta Permanente como a quienes integran las distintas modalidades de inserción laboral y contraprestación vigentes en el ámbito de la comuna. Asimismo, el cronograma incorpora a los agentes contratados bajo la modalidad de Contratos de Locación de Obra, completando así el universo de trabajadores incluidos en la liquidación correspondiente al período de junio.

Según precisó el municipio, el objetivo es ejecutar el desembolso de los fondos de manera unificada, permitiendo que todos los sectores alcanzados perciban sus remuneraciones en una misma jornada.

¿Cuándo se acreditan?

El calendario oficial establece que este martes 7 de julio percibirán sus haberes los trabajadores de Planta Permanente, completando así el esquema salarial previsto para el sector que conforma la estructura formal de la Municipalidad de la Capital.

El depósito será acreditado en las cuentas bancarias correspondientes de la forma habitual, por lo que los agentes podrán disponer de los fondos desde las primeras horas de la jornada mediante las terminales de cajeros automáticos habilitadas en toda la provincia.

La modalidad de acreditación permitirá que cada trabajador acceda a sus salarios una vez efectuado el depósito, siguiendo el procedimiento habitual utilizado por la administración municipal para el pago mensual de haberes.

Programa Catamarca Ciudad Trabaja

En forma simultánea con el pago destinado al personal de planta permanente, el cronograma oficial también contempla la acreditación de los haberes para los beneficiarios del Programa Catamarca Ciudad Trabaja.

De acuerdo con lo informado, quienes forman parte de esta iniciativa tendrán disponibles sus fondos también el martes 7 de julio, en el marco del mismo esquema de pagos implementado por el municipio.

De esta manera, el municipio mantiene un cronograma unificado que incluye a los trabajadores vinculados al programa, procurando el cumplimiento de las obligaciones económicas previstas para el mes de junio.

Contratados bajo Locación de Obra

El dispositivo financiero elaborado por la Municipalidad de la Capital incorpora además el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a los agentes que prestan servicios mediante Contratos de Locación de Obra.

Estos trabajadores percibirán sus remuneraciones en la misma fecha general establecida para el resto de los sectores alcanzados por el cronograma oficial, es decir, el martes 7 de julio. Con esta decisión, la administración municipal concentra en una única jornada la acreditación de los haberes destinados a las diferentes modalidades laborales existentes dentro de la comuna.