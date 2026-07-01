ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy miércoles 1 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 1° de julio de 2026 con respecto a las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera (a partir del 9 de junio) y de la segunda quincena (estos a partir del 22 de junio) pueden cobrar hasta el 8 de julio con todos los DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrar sus haberes hasta el 8 de julio con todos los DNI.

Desempleo Plan 2

Los titulares de Desempleo Plan 2 pueden cobrar hasta el 8 de julio, sin importar la terminación de DNI.