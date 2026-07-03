ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy viernes 3 de julio

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este viernes 3 de julio para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 8 de julio.

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 8 de julio.

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedan todos los haberes con aumento en julio

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024. Con el 2,15% de aumento y sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan, los haberes quedarán en julio de la siguiente manera:

ANSES bono y aumento confirmado: el cronograma de pagos completo de julio 2026 para jubilaciones, pensiones AUH y más