ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy viernes 3 de julio

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este viernes 3 de julio para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 8 de julio.
Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 8 de julio.
Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)
Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedan todos los haberes con aumento en julio
Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024. Con el 2,15% de aumento y sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan, los haberes quedarán en julio de la siguiente manera:
ANSES bono y aumento confirmado: el cronograma de pagos completo de julio 2026 para jubilaciones, pensiones AUH y más
- La jubilación mínima: $411.989,33. Con el bono de $70.000, el monto asciende a $481.989,30.
- La jubilación máxima: $2.772.298,06;
- La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $329.591,46;
- Las Pensiones no Contributivas (PNC): $288.251,36.
- La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $188.466,31.