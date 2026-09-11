ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy viernes 11 de septiembre

La ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que este viernes 11 de septiembre continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,11 por ciento.
Pensiones No Contributivas
- Titulares con documentos terminados en 6 y 7 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares con documentos finalizados en 3 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos concluidos en 3.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos terminados en 1.
Asignación por Prenatal
- Titulares con documentos finalizados en 2 y 3.
¿Cómo consultar fecha y medio de cobro de Anses?
1. Desde el sitio web de ANSES, opción Calendario de pagos.
2. Desde mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Cobros, opción Consultar fecha y medio de cobro.
3. Desde la app mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Mis datos, opción Mis fechas de cobro.
4. A través de la modalidad Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Iniciar atención, Consultas