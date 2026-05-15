ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy viernes 15 de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario oficial de pagos correspondiente al viernes 15 de mayo de 2026 y tienen que cobrar jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas.

Jubilados y pensionados de la mínima cobrarán con los haberes del mes el bono de 70 mil pesos. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 3,38 por ciento.

Pagos de ANSES

Pensiones No Contributivas

Titulares con documentos finalizados en 8 y 9 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos concluidos en 4 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 4.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos finalizados en 4.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos concluidos en 4 Y 5

Cómo siguen los pagos de ANSES

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 5: 18 de mayo

• DNI terminados en 6: 19 de mayo

• DNI terminados en 7: 20 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 5: 18 de mayo

• DNI terminados en 6: 19 de mayo

• DNI terminados en 7: 20 de mayo

• DNI terminados en 8: 21 de mayo

• DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 5: 18 de mayo

• DNI terminados en 6: 19 de mayo

• DNI terminados en 7: 20 de mayo

• DNI terminados en 8: 21 de mayo

• DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo