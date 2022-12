Horóscopo del día jueves 01 de diciembre de 2022

Aries. Tu optimismo será contagioso, y se expandirá hacia quienes te rodean. Hoy nada ni nadie podrá cambiarte el ánimo.

Amor: Tu pareja se enterará de un secreto de tu pasado, que tú callabas. No te hagas problema, ella sabrá comprender tu silencio.

Riqueza: La avaricia no te conducirá a ningún lado, más que a tu propio fracaso. No busques tu propio beneficio con el dinero ajeno.

Bienestar: No hagas favores ni realices actividades por compromiso. Trata de hacer sólo aquellas cosas que te produzcan placer.

Tauro. Buscarás hacerte entender a toda costa pero te será imposible en la jornada. Evita perder la paciencia por ello.

Amor: Hoy es un día sensitivo en el que tus sentimientos estarán a flor de piel. Evita las discusiones con tu pareja.

Riqueza: No importa lo que tu intuición te diga, bajo ningún motivo abandones aquellos proyectos en los que te has involucrado.

Bienestar: Todos hemos hecho algo en el pasado que desearíamos se borre sin dejar rastro. Es importante aprender a aceptar las consecuencias de nuestros actos.

Géminis. Descubrirás lo difícil que es mantenerse siempre por la senda de lo correcto cuando debas tomar ciertas determinaciones hoy.

Amor: No permitas que el mal humor de tu pareja malogre este día. Intenta dialogar para disfrutar de un momento agradable juntos.

Riqueza: Descubrirás que has estado depositando tu confianza en las personas equivocadas. No es tarde para remediar esto.

Bienestar: No hay nada de malo en ser demostrativo a nivel emocional. Las emociones no son un atributo que caracterice a la debilidad. No lo dudes.

Cáncer. Te encontrarás con alguien de tu pasado, de manera sorpresiva, inesperada. Su presencia te hará replantear muchas cosas en tu vida.

Amor: Una fuerte carga erótica unirá a la pareja. Sin embargo, fuera de la cama, la pareja nadará en un mar de conflictos.

Riqueza: Si te acecha la crisis laboral, deberás enfrentarla con uñas y dientes. Evita resignarte a las circunstancias.

Bienestar: Si no enfrentas tus miedos, lo más probable es que nunca te arriesgues por nada ni por nadie. Es hora de salir a enfrentar el mundo.

Leo. Tu agenda estuvo muy cargada estos días, pero desde hoy estará más aliviada. Aprovecha a visitar gente que hace tiempo no ves.

Amor: Los celos de tu pareja terminarán con tu paciencia. Pon en la balanza lo positivo y lo negativo de la relación, y decídete.

Riqueza: Tienes mucha energía y la vuelcas a mejorar tus proyectos financieros. Los resultados estarán a la vista en breve.

Bienestar: Con paciencia y constancia, lograrás superar los problemas que te distanciaban de tus seres queridos. La calma vuelve a tu vida.

Virgo. La sorpresa que te espera el día de hoy logrará cambiarte el estado de ánimo. Contagiarás a los demás con tu alegría.

Amor: Necesitas replantearte tus sentimientos. Tu pareja no es la misma del comienzo y tú ya no sientes lo mismo por ella.

Riqueza: Asume los compromisos económicos que te competen. Enfrenta los problemas, sólo así lograrás mejorar tu situación.

Bienestar: Esta es una etapa propicia para ponerte en contacto con tu costado espiritual. Conócete a ti mismo mediante la introspección.

Libra. Las condiciones se darán favorables para intentar un acercamiento diplomático con quienes tuvieras discusiones recientemente.

Amor: Disfrutarás de la libertad de la soltería después de mucho tiempo. Deja atrás los recuerdos de esa relación negativa para ti.

Riqueza: Se presentarán oportunidades de adquirir ciertos objetos que habías estado buscando por largo tiempo. No las desperdicies.

Bienestar: Todos tenemos ciertos eventos en nuestro pasado del que desearíamos escapar por siempre. Acepta tus actos y aprende a vivir con las consecuencias.

Escorpio. Lograrás desvanecer una serie de miedos que asolaran a tu pareja durante largo tiempo. Jornada de idas y vueltas constantes.

Amor: Encontrarás que la fidelidad a tu pareja ya no es una carga, pues el sentimiento que te une a ella cubre todas tus expectativas.

Riqueza: Negocios que tenías pendientes seguirán de la misma manera. No te preocupes por cuestiones que escapan a ti.

Bienestar: Recuerda que el éxito es un factor esporádico y no estará contigo en cada situación que experimentes. Lo importante es aprender de los fracasos.

Sagitario. En cuestión de días deberás tomar decisiones que definirán tu futuro. Aprovecha para analizar con calma y pedir consejos.

Amor: Ninguna de las personas que conociste logró llegar hasta tu corazón. Tal vez debes bajar un poco tus expectativas.

Riqueza: No te dejes engañar. Si bien te has puesto al día con tus deudas, aún necesitas avanzar un poco más para progresar.

Bienestar: No busques lograr el afecto de la gente a costa de tu simpatía. Demuestra con hechos concretos qué clase de persona eres.

Capricornio. La desorganización y el caos se harán presentes en tu trabajo. Pon en orden tus papeles y todo lo que tienes pendiente.

Amor: Si no quieres que la pareja llegue a su fin, lo mejor es que negocien hasta dónde está dispuesto a dar cada uno de ustedes.

Riqueza: Tus finanzas se ven favorecidas debido a tu buena organización. Disfruta de los réditos que conseguiste. Felicitaciones.

Bienestar: Surgen reuniones con amigos y seres queridos. Procura que sean en tu casa ya que en tu territorio te mueves como pez en el agua.

Acuario. Asume tus responsabilidades y no dejes que nadie te diga lo que debes hacer. Demuestra que tienes talento y sabes usarlo.

Amor: Tu pareja está decepcionada de ti, porque no te involucras en la relación. Haz un esfuerzo por mejorar si no quieres perderla.

Riqueza: Tus relaciones laborales no pasan por el mejor momento. Surgen algunas diferencias de criterio que serán insalvables.

Bienestar: Mide tus palabras a la hora de discutir con un ser querido. Tu ironía y sarcasmo a veces no tienen límite y pueden dañar al prójimo.

Piscis. Se presentará la chance de redimirte a los ojos de personas que alguna vez fueron especiales para ti. Aprovéchala.

Amor: Aprovecha la jornada para recuperar la confianza de tu pareja. Una invitación imprevista te dará un buen marco.

Riqueza: Sin complicaciones terminarás con tus responsabilidades. Aprovecha el tiempo y deja listo todo para la jornada entrante.

Bienestar: Recuerda que tienes el potencial para transformar todo tipo de situación desventajosa en favorable para ti si logras mantener la mente calmada.