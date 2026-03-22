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Horóscopo de hoy, domingo 22 de marzo de 2026

La información de los astros que necesitás saber para comenzar el día.

22 Marzo de 2026 08.06

Aries

Amor: un domingo para dejar de lado las discusiones triviales. Valorá la compañía de quien siempre está.

Salud: tu energía está alta, pero no te sobreexijas físicamente. Escuchá a tu cuerpo.

Trabajo: mañana será un día de decisiones importantes; aprovechá hoy para descansar la mente.

Tauro

Amor: una sorpresa de tu pareja o un mensaje inesperado te cambiarán el ánimo. Disfrutalo.

Salud: las tensiones en el cuello pueden molestarte; intentá relajarte con un buen baño.

Trabajo: momento de revisar tus objetivos a corto plazo. No te disperses con tareas menores.

Géminis

Amor: la comunicación fluye mejor que nunca. Es el día para decir eso que tenés guardado.

Salud: cuidado con las alergias o resfriados por los cambios de clima. Reforzá tus defensas.

Trabajo: surgirá una oportunidad de capacitación que no deberías dejar pasar. Estate atento.

Cáncer

Amor: el hogar será tu lugar seguro hoy. Compartir una comida con seres queridos será reparador.

Salud: una jornada ideal para desconectar del ruido y buscar un momento de silencio.

Trabajo: no dejes que la ansiedad por el lunes te quite el sueño hoy. Todo se acomodará.

Leo

Amor: sentís la necesidad de mayor atención. No lo exijas, simplemente demostrá tu afecto.

Salud: el sol y el aire libre serán tus mejores aliados hoy. Salí a caminar por la zona.

Trabajo: un gasto imprevisto podría aparecer, pero tenés los recursos para afrontarlo.

Virgo

Amor: la paciencia será tu mayor virtud hoy. Evitá planteos que no conducen a nada.

Salud: buen momento para iniciar un hábito alimenticio más saludable. Tu cuerpo lo agradecerá.

Trabajo: ordenar tu espacio de trabajo hoy te ayudará a empezar la semana con claridad.

Libra

Amor: el equilibrio vuelve a tu relación. Disfrutá de la armonía y evitá los reclamos del pasado.

Salud: prestá atención a tus horas de sueño. Un buen descanso es fundamental para tu ánimo.

Trabajo: tu creatividad está en un pico máximo. Aprovechá para planificar nuevos proyectos.

Escorpio

Amor: una profunda conexión emocional marcará la jornada. Dejate llevar por lo que sentís.

Salud: excelente estado general. Sentís una renovación de energías muy positiva.

Trabajo: una charla informal con un conocido podría abrirte una puerta laboral interesante.

Sagitario

Amor: ganas de renovar el aire en la pareja. Planear una escapada a futuro los ilusionará mucho.

Salud: cuidado con los esfuerzos bruscos. Protegé tu zona lumbar.

Trabajo: no te cargues con responsabilidades que no te corresponden. Aprendé a delegar.

Capricornio

Amor: mostrate tal cual sos, sin armaduras. La autenticidad fortalecerá tus vínculos.

Salud: necesitás liberar tensiones. Cualquier actividad artística o manual te ayudará.

Trabajo: el esfuerzo de las últimas semanas empezará a dar sus frutos muy pronto. Perseverá.

Acuario

Amor: los amigos ocuparán un lugar central hoy. Un encuentro te llenará de alegría.

Salud: evitá el exceso de cafeína o bebidas estimulantes. Buscá infusiones naturales.

Trabajo: una propuesta que parecía estancada empieza a moverse nuevamente. Buenas señales.

Piscis

Amor: tu sensibilidad te permite entender mejor al otro. Es un domingo de mucha paz compartida.

Salud: conectar con el arte o la música será tu mejor terapia para renovar energías.

Trabajo: confiá en tus instintos. Esa corazonada sobre un negocio es la correcta.

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