Horóscopo de hoy, martes 19 de mayo de 2026

ARIES

Consiga aceptar a su pareja como es y les irá mejor. Tiene la suerte de cara en cuanto a negocios se refiere. Su olfato para los negocios le llevará a buen puerto. Ánimo y a caminar, después se alegrará.

TAURO

Preste atención a esa persona que de momento no le atrae. Procure no gastar por encima de sus posibilidades. Hoy el trabajo le traerá agradables sorpresas. Su dentadura estará hoy muy sensible.

GÉMINIS

Demuestre más sinceridad a los amigos. No debe agobiarse al afrontar una serie de gastos ineludibles. Esa confianza y seguridad se traducirán en éxito profesional. Cuidado con su estómago.

CÁNCER

Su terquedad no es buena; tendrá problemas en su relación. Día ideal para aumentar sus ganancias. Con tenacidad conseguirá lo que se proponga en el trabajo. Debe dejar de fumar para mejorar su forma física.

LEO

No le irá bien en los temas románticos o pasionales. Va a descubrir nuevas maneras de obtener dinero. Hoy tendrá que asumir el trabajo de dos personas. Evite obsesionarse con su físico.

VIRGO

No cuente a su pareja algo que tal vez la enfurezca. Aumentan sus ahorros. En el terreno laboral, hoy se producirán muchas novedades. La falta de interés a la hora de alimentarse es peligrosa.

LIBRA

El comportamiento de un amigo le va a afectar mucho. Por fin le conceden el crédito solicitado. Su imagen se está deteriorando entre sus compañeros. Le amenaza un ligero desequilibrio nervioso.

ESCORPIO

Día complicado para su vida sentimental. Los asuntos económicos gozan de buena salud. No tema embarcarse en grandes proyectos laborales. La vida desordenada puede acarrearle molestias física

SAGITARIO

El panorama amoroso se presenta tranquilo. Ocasión propicia para ganar dinero. Aumenta su poder de concentración, aprovéchelo en el trabajo. La garganta le ocasionará algún problema leve.

CAPRICORNIO

Posible alejamiento de su pareja por motivos laborales. En el aspecto económico, sin problemas. Está bajo una influencia positiva que favorece su trabajo. No retrase más su visita al dentista.

ACUARIO

Preferirá los ambientes íntimos que fomentan el amor. Las perspectivas económicas son muy prometedoras. Sus ideas serán bien recibidas en su trabajo. Ocúpese en serio de su salud, más vale prevenir.

PISCIS

Momento para afianzar su relación de pareja. Acaban las deudas que le agobian. En el trabajo, está en un momento de mucha creatividad. Molestias relacionadas con el estómago.



