Horóscopo de hoy, domingo 28 de marzo de 2026

Aries

Será un domingo ideal para limar asperezas mediante el diálogo, desconectar de las pantallas y recargar energías sin adelantarse a las tensiones del lunes.

Tauro

Una charla profunda te dará la claridad que buscabas, mientras que una caminata al aire libre te ayudará a organizar tus gastos y prioridades antes de que termine el mes.

Géminis

Con la sensibilidad a flor de piel, es un día para dejarte cuidar por tus afectos, protegerte de los cambios de temperatura y anotar esa idea brillante que volvió a surgir.

Cáncer

El refugio en la familia y la calma del hogar serán tus mejores aliados para recuperar horas de sueño y evitar que las preocupaciones laborales empañen tu descanso.

Leo

Tu magnetismo personal estará en alza para detectar señales especiales, siempre que mantengas la moderación en las comidas y te mentalices para los desafíos que vendrán.

Virgo

Los pequeños detalles compartidos fortalecerán tus vínculos, mientras que cuidar tu postura y ordenar tus prioridades hoy te ahorrará mucho estrés en la semana entrante.

Libra

Buscá el equilibrio en tus relaciones sin cerrar el diálogo, aprovechando momentos de meditación para recibir con calma una noticia económica que te traerá alivio.

Escorpio

Dejá de lado los celos para disfrutar de una conexión plena, aprovechando tu gran vitalidad física y esa intuición aguda que te permitirá resolver conflictos laborales pendientes.

Sagitario

Proponele un plan distinto a tu pareja para salir de la rutina, recordando mantenerte bien hidratado mientras dejas que ese proyecto creativo empiece a tomar forma en tu cabeza.

Capricornio

Es momento de dejarte llevar por lo que sentís y relajar las tensiones de tus hombros, confiando en que tu constancia pronto dará los frutos que tanto esperás.

Acuario

Sentirte renovado te ayudará a disfrutar de un gran clima con amigos, siempre que cuides tus horas de descanso ante una propuesta inesperada que podría surgir hoy mismo.

Piscis

Escuchá lo que dicta tu corazón sobre esa relación importante y buscá refugio en la naturaleza para renovar energías sin cargar con responsabilidades que no te pertenecen.