Horóscopo de hoy, jueves 10 de septiembre del 2026

ARIES

Un amigo se está enamorando de usted. Debe prestar mayor interés a las inversiones. Acudirá al trabajo con gran optimismo e ilusión. Hoy sus peores enemigos van a ser los caprichos en la mesa.

TAURO

Se considera muy querido y ello le hace feliz. Las cuestiones económicas no son favorables. La formación es la antesala de cualquier trabajo. El desasosiego que padece necesita de meditación.

GÉMINIS

Pocas complicaciones en el terreno amoroso. Debe ser más cuidadoso con su economía. Su tesón en el trabajo le reportará nuevas ofertas. Demasiado acelerado, relájese.

CÁNCER

Hoy afianzará su amor. Gran momento económico dese un capricho. Se adaptará a las nuevas exigencias del trabajo. Se encontrará físicamente un poco abatido.

LEO

Sorprenda a su pareja con algo diferente, le gustará. Sus negocios le reportan importantes beneficios. Su magnetismo personal le hará cerrar buenos negocios. Si se ha puesto a dieta, no deje de controlarse.

VIRGO

Introduzca novedades en su relación sentimental. Controle sus gastos. En el trabajo, está muy seguro y conseguirá lo que quiere. Le ronda un malestar general de carácter griposo.

LIBRA

Está expectante con esa persona nueva. No debe hacer operaciones económicas arriesgadas. En el trabajo más responsabilidad. Los cambios de temperatura no son buenos, evítelos.

ESCORPIO

Olvide su nostalgia por amor. Por fin puede destinar un dinero a hacer un viaje. Llame la atención de sus jefes y quizá consiga un ascenso. Las partes más débiles de su organismo serán las piernas.

SAGITARIO

Posible encontronazo con su pareja. Haga cuentas lo antes posible y se ahorrará disgustos. No se meta en enredos laborales. Su sistema nervioso está un poco alterado, descanse más.

CAPRICORNIO

Su libertad es importante, háblelo con su pareja. Evite los gastos sin control. Hoy no se sentirá valorado por su jefe. Enhorabuena, alcanza el peso deseado.

ACUARIO

La compañía ideal puede estar cerca. Aumentan notablemente sus ingresos. Sus compañeros valoran su esfuerzo profesional. Necesita tiempo para usted.

PISCIS

Estará resentido con su pareja. A partir de hoy pueden surgir muchos gastos. Su capacidad de organización le será muy útil en el trabajo. El estómago le está dando la lata, procure comer poco.