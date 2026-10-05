Horóscopo de hoy lunes 05 de octubre de 2026

ARIES

Aproveche lo que le brinda la vida social. No se debe agobiar por las obligaciones económicas. Con organización, la producción será mayor. Le conviene una salida al campo para tonificar mente y cuerpo.

TAURO

Por fin empiezan a remitir las desavenencias de pareja. Exceso de responsabilidades financieras. La jornada laboral se presenta muy revuelta. El exceso de ejercicio puede dañar sus articulaciones.

GÉMINIS

Antiguos amores le ayudarán con su situación actual. Es muy probable que un amigo le pida dinero. Controle esa ansiedad, no le favorece para que el trabajo fluya. Ese zumo de naranja diario da sus frutos.

CÁNCER

Vivirá unos momentos de gran dulzura en pareja. Destine su dinero a reformar la casa. Elija cuidadosamente a sus socios para el futuro. Es probable que aparezca algún dolor de cabeza.

LEO

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Atención a los gastos extraordinarios. De pura casualidad contactará con nuevos clientes. No olvide esa revisión sanitaria pendiente.

VIRGO

Buen día para un encuentro amoroso. Intente dominar la situación de caos económico actual. Centre sus esfuerzos en mejorar su rendimiento en el trabajo. Le acecha un malestar físico, pero será leve.

LIBRA

Hoy conocerá a alguien muy interesante. Los negocios gozan de una gran prosperidad. Ningún temor laboral, le va estupendamente. Los despistes pueden ocasionarle problemas de salud.

ESCORPIO

En esta jornada, le encontrarán especialmente atractivo. Tendrá que hacer encaje de bolillos para cuadrar sus cuentas. Vigile su impulsiva manera de ser en el trabajo. A punto de sufrir una crisis nerviosa, no lo permita.

SAGITARIO

Su relación amorosa es como un lago de aguas mansas. Invitar está bien, pero con control. Maneje sus asuntos laborales con tacto. Hoy es un buen día, la revisión ha resultado inmejorable.

CAPRICORNIO

Comienzo de una etapa amorosa que saldrá bien. Ese negocio empieza a dar sus frutos. Su trabajo redundará en buenos resultados. Sensación de cansancio al final del día.

ACUARIO

No ponga barreras afectivas ante todo el mundo. Estaría bien gastar dinero en ropa. A pesar de los comentarios, siga trabajando con ilusión. Bailar puede ser una actividad idónea.

PISCIS

Posibilidad de vivir un amor muy excitante. Preste atención a su economía. Tiene suficiente capacidad de trabajo para hacer de todo. Cuide de manera especial su garganta.



