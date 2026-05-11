Horóscopo de hoy, lunes 11 de mayo de 2026

ARIES

No hay demasiada estabilidad en el amor. Es mejor que no realice inversiones por el momento. Relájese y saldrá de esa sensación de ahogo en la empresa. Ocasionalmente le invade la tristeza, no se deje llevar.

TAURO

Las condiciones astrales son propicias para la felicidad. Prepárese para recibir buenos acuerdos económicos. Pida ayuda a expertos para que le orienten en su trabajo. Relájese, tiene que huir de la crispación.

GÉMINIS

La familia será su gran apoyo. Busque nuevas formas de aumentar su capital. No se vislumbran problemas a nivel profesional. Tal vez un mal paso le cause un esguince; mire dónde pisa.

CÁNCER

Razone antes de dejarse llevar por sus impulsos. En lo económico, la suerte estará de su parte. Ayude a sus compañeros pero no abandone su trabajo. El exceso de ejercicio puede dañar sus articulaciones.

LEO

Si su relación languidece, aproveche la energía de Marte. Su cuenta corriente crece. Excelente momento para aportar iniciativas en el trabajo. Cuídese, los nervios son causa de discusiones.

VIRGO

Celoso con su pareja, pero sin motivo. No sea tan ostentoso aunque su economía se lo permita. Esa oferta de trabajo no será muy tentadora. Llegan problemas intestinales de poca importancia.

LIBRA

No haga sufrir a los demás innecesariamente. Dispone de dinero gracias a sus esfuerzos por ahorrar. Está en un momento laboral especialmente eficaz. Los cambios de humor perjudican su salud.

ESCORPIO

Su vida sentimental no se verá afectada por los chismorreos. No se deje caer en la tentación de gastar más de lo que puede. Ayuda a sus compañeros desinteresadamente. Buen estado de salud.

SAGITARIO

Los amigos serán hoy fuente de inspiración y de alegría. Resolverá con suerte asuntos de créditos. Atención con ese nuevo negocio, podría ser un engaño. Pequeños trastornos en el aparato respiratorio.

CAPRICORNIO

Las amistades le pueden causar quebraderos de cabeza. No gaste demasiado dinero. Será intensa la actividad laboral y necesitará un descanso. Si el estrés aumenta deberá ponerle remedio.

ACUARIO

Muy bien en pareja, sobre todo el fin de semana. Procure no hacer gastos innecesarios durante este día. Vive un gran momento de serenidad en el trabajo. Cuidado con los riñones, evite el frío.

PISCIS

No agobie a sus seres queridos con sus lamentaciones. No se preocupe tanto por el dinero. Necesita eficacia para progresar laboralmente. La risa es un tranquilizante sin efectos secundarios.



