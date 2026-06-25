Horóscopo de hoy, jueves 25 de junio del 2026

ARIES

Por una vez sorprenda a su pareja, salga de la rutina. Fuera de su ciudad puede obtener nuevos ingresos. Vigile su impulsiva manera de ser en el trabajo. Realice actividades rítmicas: baile, aerobic, etc.

TAURO

Sea más flexible con los fallos de sus seres queridos. Su economía sube como la espuma, disfrútelo. Proyectos en el trabajo no le van a faltar. Le vendrá bien visitar algún museo, se distraerá.

GÉMINIS

Caerá a los pies de esa persona que tanto le insiste. Tenga calma, no es el día adecuado para invertir. Sus ganas de trabajar harán posible que logre sus objetivos. Hágase un chequeo de la dentadura y de la vista.

CÁNCER

Con poco esfuerzo, despertará la atención de quien desea. No se deje llevar por impulsos consumistas. Sus jefes le valoran más que nunca, aunque no se lo digan. Ese dolor de espalda se soluciona con masajes.

LEO

No es buen día para hacer locuras amorosas. Posponga sus inversiones para un día más favorable. Trabajo pesado y aburrido, es algo transitorio. Para llevar una vida sana, debe disciplinarse.

VIRGO

Muchos de sus problemas pueden ser por carencias afectivas. Buen día para resolver sus problemas económicos. En el plano profesional, aumento de sueldo. Su fuerza física y sus energías serán envidiables.

LIBRA

Aunque quedan problemas por resolver, está mucho mejor con su amor. Vigile de cerca sus finanzas, aunque no hay riesgos. Sale victorioso de sus exámenes pendientes. No haga movimientos bruscos.

ESCORPIO

Recurra a sus amigos si las cosas se enturbian con la familia. Controle el gasto telefónico o la factura le asustará. El trabajo en equipo funcionará positivamente. El aumento de actividad deportiva puede producir lesiones.

SAGITARIO

Como no sea más comprensivo, su relación se tambaleará. Día idóneo para la firma de sustanciosos contratos. La agresividad no es una opción, tampoco en el trabajo. Vigile las posturas mientras trabaja.

CAPRICORNIO

De manera casual conocerá a una persona que le cautivará. Invertirá más dinero en su preparación académica. Se ganará la confianza de los que trabajan a su alrededor. Hoy hará gala de su buen humor.

ACUARIO

Las suspicacias con su pareja no son adecuadas. Cuidado con el exceso de gastos caprichosos. Se enfrentará a una injusticia laboral que se aclarará. Cuide de manera especial su garganta.

PISCIS

Las cosas no son como se las imagina, de una oportunidad a ese posible amor. Su alcancía está llena, es el momento de disfrutar. Los astros le ayudan a sacar todo el trabajo atrasado. Procure tomar alimentos más ricos en vitamina C.



