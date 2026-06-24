Horóscopo de hoy, miércoles 24 de junio del 2026

ARIES

Sea generoso en las relaciones, no se arrepentirá. Los problemas económicos están en vías de solución. Profesionalmente es momento de logros. Día ideal para abandonar el sillón, muévase.

TAURO

Se está comportando de manera superficial en el amor. Esos proyectos económicos en que piensa no serán rentables. Trabajar por su cuenta puede ser una opción. Ese desequilibrio nervioso se debe al exceso de trabajo.

GÉMINIS

Los temas del corazón resultarán un poco accidentados. Debe ahorrar parte de sus ingresos. No sea tan arisco y acérquese a sus compañeros. Tras los excesos de estos días, descanse.

CÁNCER

En la convivencia, tensiones y riñas. Ponga sus cuentas en orden, el caos no le beneficia. El ambiente de trabajo será más armonioso. Irradia vitalidad por los cuatro costados.

LEO

Hable con su pareja, solucionarán sus diferencias. Preste atención a su economía. Le harán una suculenta oferta de trabajo que se pensará. Conviene que visite a un masajista.

VIRGO

Frialdad a la hora de encarar los problemas sentimentales. Buen día para gastar dinero sin tomar muchas precauciones. En lo laboral, buenas perspectivas de cerrar un buen trato. Para iniciarse en el deporte, vaya muy despacio.

LIBRA

Valorará la compañía de sus amigos. Los problemas económicos disminuyen. Los consejos de sus colegas le ayudarán en su proyecto. Su agenda va a estar a tope, así que, cuídese.

ESCORPIO

Esa persona a la que quiere, volverá. Posponga las decisiones económicas para otro día. Acepte ese traslado para sacar un dinerillo extra. No tiene por qué soportar el dolor, vaya al médico.

SAGITARIO

Cuenta con el cariño de quienes le rodean. Aproveche cualquier oportunidad para aumentar sus ingresos. Procure acabar todos los proyectos atrasados. Puede llegar un dolor de muelas pasajero.

CAPRICORNIO

Evite que la influencia exterior deteriore su relación. Tiene que hacer frente a nuevos gastos. El momento profesional le obligará a asumir riesgos. A través del diálogo descargará su tensión emocional.

ACUARIO

Tiene que renovar una parte de su círculo amistoso. Controle su maltrecha economía. Aplíquese más en el trabajo o le pisarán el terreno. Por la tendencia a aumentar de peso, procure hacer ejercicio.

PISCIS

Mantenga una actitud más abierta con su familia. Tenga cuidado, gasta demasiado dinero. Los consejos profesionales que reciba serán beneficiosos. Tirones debidos a un exceso de ejercicio.