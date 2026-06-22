Horóscopo de hoy, lunes 22 de junio del 2026

ARIES

La falta de sinceridad complicará su relación amorosa. Si está pensando en solicitar un préstamo, hoy es el día. Puede que le llegue una oferta laboral muy interesante. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.

TAURO

Posible encontronazo con su pareja. Cuenta con una gran intuición para los negocios. Parece que en el trabajo quisiera comerse a los demás. Su ánimo necesita salir de casa y relacionarse con otras personas.

GÉMINIS

No eche más leña al fuego y sea cuidadoso con su amor. Buena suerte en los juegos de azar. Alguien con nuevas ideas favorecerá su entorno laboral. La visita al dentista evitará males mayores.

CÁNCER

Su carácter le convierte en una buena pareja para cualquiera. Sus padres o familiares podrían necesitar un préstamo. Desacuerdos con sus jefes por el reparto del presupuesto. Las cenas frugales prolongan la vida.

LEO

Enfrentamientos con su pareja por temas domésticos. Revise sus cuentas y vea en qué puede gastar y en qué no. Han conseguido entre todos un entorno laboral envidiable. Los temores le provocarán problemas de insomnio.

VIRGO

Compenetración absoluta con su pareja. Sea consciente de los errores que le han costado dinero. Para mejorar su situación en el trabajo, cambie de actitud. Emplee su energía en mejorar su estado de ánimo.

LIBRA

Atención, la pasión puede despertar de forma inesperada. No se obsesione con asuntos relacionados con el dinero. En el trabajo, no sea tan confiado, puede tener problemas. En forma, pero necesita algo de descanso.

ESCORPIO

Ha tomado la decisión correcta con esa relación. Encuentre un hueco para reunirse con el asesor fiscal. Su trabajo le está resultando francamente agobiante. Cuide su imagen, se sentirá mejor.

SAGITARIO

El amor y los afectos serán causa de satisfacción. Revise su economía, controle un poco los gastos. La tensión laboral disminuye. Su buena salud le permitirá hacer lo que le apetezca.

CAPRICORNIO

El amor irá «viento en popa». Debe ser más conservador en sus inversiones. Procure ser más regular en su trabajo. Si intenta ir más despacio su salud no sufrirá ningún percance.

ACUARIO

Su amor no será correspondido; olvídese de esa relación. Gaste solo lo imprescindible. Le van a proponer una nueva actividad laboral. Demasiados esfuerzos físicos.

PISCIS

Aclare sus dudas sentimentales con su pareja. Estabilidad económica es la pauta de este día. Confíe en sus compañeros y así podrá afrontar sus proyectos. Reduzca las salidas nocturnas.