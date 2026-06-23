Horóscopo de hoy, martes 23 de junio del 2026

ARIES

No se queje, las cosas no pueden ir mejor en el amor. La fortuna está de su parte, puede zanjar las deudas. Oportunidad de cerrar tratos profesionales muy favorables. Disfrutar más de su tiempo libre le vendrá muy bien.

TAURO

Quizá consiga grandes éxitos en el amor. Las actividades extras le reportan grandes beneficios. Buen momento para pedir un aumento de sueldo. Sus pulmones necesitan aire puro, si fuma, debería dejarlo.

GÉMINIS

Si irrumpe un amor, no actúe alocadamente. Ponga al día todos sus pagos: facturas, hipotecas, etc. Haga ya sus reivindicaciones laborales. Su energía debe ser canalizada de forma constructiva.

CÁNCER

Escuche más a sus seres queridos. Controle cuándo le pasan el pago de la hipoteca. No sea tan reacio al trabajo en equipo. Hoy estará lleno de vitalidad.

LEO

Recuerde, cuide a diario el amor. No debe derrochar aunque haya ganado mucho dinero. Muéstrese más seguro y le darán más trabajos. No cometa excesos con la alimentación.

VIRGO

Muy bien el corazón gracias a su iniciativa. Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. Tareas muy estimulantes en el trabajo. Estará lleno de energía.

LIBRA

Nuevas expectativas sentimentales se confirman. Debe dar salida a ese dinero ahorrado, regálese un capricho. Nebulosa en el ambiente laboral. Tenga cuidado con su cabeza.

ESCORPIO

Vaya a esa fiesta aunque no le agrade mucho. La felicidad no está solo en las cosas materiales. En el trabajo, se siente muy bien con los compañeros. Debería adoptar hábitos de vida más saludables.

SAGITARIO

Sabrá de esa persona a la que no consigue olvidar. Evite esas confusiones que luego lamenta el bolsillo. Sea más humilde y pida ayuda a sus compañeros. No se preocupe por un pasajero aumento de peso.

CAPRICORNIO

Permanezca más atento con las personas que le quieren. Confiar en la suerte al hacer inversiones es arriesgado, infórmese. Pierda el miedo a las responsabilidades laborales. Un asesoramiento médico es necesario para mejorar su salud

ACUARIO

Aproveche los rayos de Venus para ampliar relaciones. Haga cuentas lo antes posible y se ahorrará disgustos. Actúe con calma, ya que su empresa sufrirá cambios. Tendrá algún que otro dolor de cabeza.

PISCIS

Conquistará a quien se proponga. Planifique sus gastos y analice sus prioridades. Procure no comprometerse más de lo que puede en su trabajo. La comida es un placer que debe controlar en su justa medida.