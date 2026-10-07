Horóscopo de hoy miércoles 07 de octubre de 2026

ARIES

Borrón y cuenta nueva a los pasados fracasos amorosos. Debe velar más por sus intereses económicos. Tiene muchas posibilidades de ascender de categoría. Procure caminar siempre que pueda.

TAURO

Asunto amoroso muy satisfactorio. Puede afrontar todos los gastos que se le avecinan. Ser muy perfeccionista en el trabajo no siempre es bueno. Necesita relajarse o hacer algún deporte.

GÉMINIS

Buen día para comenzar una nueva amistad. Estudie su activo y pasivo y saque conclusiones. Momento propicio para cambiar de trabajo. Dirá adiós al cansancio en esta jornada.

CÁNCER

Entra en un momento amoroso favorable. Posibilidad de recibir una herencia familiar. Su tenacidad en el trabajo es envidiable, siga así. Si desea dejar de fumar, este es el momento.

LEO

Si se ha separado recientemente, encontrará a alguien especial. Día ideal para aumentar sus ganancias. Su trabajo será muy agradable. Aumentarán sus salidas al campo y se sentirá muy bien.

VIRGO

Jornada especial para sorprender a su pareja. Las inversiones le serán beneficiosas. Momento de intensos desafíos profesionales. Los pulmones están muy sensibles, cuídese.

LIBRA

Pueden surgir ciertas discrepancias sentimentales. No debe hacer operaciones demasiado arriesgadas. Procure no comprometerse más de lo que puede en su trabajo. Va a tener que cuidarse más.

ESCORPIO

Día especialmente divertido, pero no se pase con las fiestas. Aumenta la posibilidad de ganar dinero extra. Trabajar por su cuenta puede ser una opción. Debido a las tensiones acumuladas, tendrá insomnio.

SAGITARIO

Tiene a un familiar un poco abandonado. Le van a saldar una deuda pendiente. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Le conviene descansar algo más.

CAPRICORNIO

Puede que surja un romance en el entorno laboral. Bien de dinero, aproveche para hacer regalos. Reconsidere su actitud en el trabajo, no se juegue el puesto. Descargue el exceso de energía con ejercicio.

ACUARIO

No sea agresivo con las personas que le quieren. Ahorre un poco para cuando lleguen las vacas flacas. Su capacidad para el trabajo rozará límites insospechados. Intente modificar sus malas costumbres alimenticias.

PISCIS

Muy bien con los amigos, y aún mejor con la pareja. La venta de inmuebles mejora su economía. Continúe con su trabajo, no empiece nuevos proyectos. No se exceda con las fiestas nocturnas.