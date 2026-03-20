Horóscopo de hoy, viernes 20 de marzo de 2026

ARIES

En el amor, despreocúpese y seguro que surgirá algo. En cuestiones de dinero, se presenta un día prometedor. Por fin capta ese nuevo cliente tan importante. Hoy, concédase ese capricho que tanto desea, es muy saludable.

TAURO

No se acomode, le toca mover ficha en el amor. Ponga sus facturas en orden y revise todos sus gastos. Tomará decisiones laborales muy valiosas para el futuro. Estupenda salud en general, pero no se descuide.

GÉMINIS

Un amigo le decepcionará. Revise los pagos mensuales. La tensión con su jefe hará del trabajo algo desagradable. Está muy sano.

CÁNCER

Unión total con sus familiares. Gaste menos y podrá ahorrar para algún capricho. En el trabajo, encontrará colaboración si es sincero. La mejor medicina es un ánimo gozoso.

LEO

Los celos rondan su mente y no le dejan razonar. Su situación económica se irá estabilizando. Crítica favorable en su actuación profesional. No hay nada como el ejercicio para aliviar tensiones.

VIRGO

Preste atención a esa persona que de momento no le atrae. Día favorable para su economía. Está bien considerado en su puesto de trabajo. Un buen remedio para la fatiga mental es estar con los amigos.

LIBRA

Romanticismo es lo que su pareja necesita. Día idóneo para la firma de sustanciosos contratos. Saldrá airoso de una situación laboral compleja. No cometa excesos ni con las comidas ni con el deporte.

ESCORPIO

Crisis emocional, revise sus sentimientos. Se está gastando el dinero a lo loco, ya es hora de parar. No se menosprecie, usted es excelente en el trabajo. Camine más si no quiere tener problemas circulatorios.

SAGITARIO

Gran complicidad con la persona amada. Su intuición le ayuda a alcanzar el éxito económico. Problemas laborales que requieren ser resueltos con delicadeza. Físicamente, está en forma.

CAPRICORNIO

Con su carisma le surgirán pretendientes por doquier. Tendencia a tirar la casa por la ventana. No dé importancia a asuntos triviales en su trabajo. La mejor receta para la salud es divertirse.

ACUARIO

Compenetración absoluta con su pareja. Plantéese pedir un préstamo a una persona de confianza. Posibilidad de mejora en su puesto de trabajo. Continúe con el ejercicio físico, le sienta muy bien.

PISCIS

Las posibilidades de conocer gente divertida son muchas. La venta de inmuebles mejora su economía. Si cambia de trabajo, elija el que le ofrezca mejor futuro. No intente trabajar 25 horas al día, su salud es lo primero.