Horóscopo de hoy, viernes 22 de mayo de 2026

ARIES

Vaya haciendo planes de futuro con su pareja. Posible cambio de residencia, ¡ojo con los gastos! Es buen momento para ordenar papeles en la oficina. Conviene que tome medidas para conciliar el sueño.

TAURO

Se siente muy positivo respecto a sus amigos. Aunque tenga que gastar algo más de lo previsto, se lo puede permitir. Si está sin trabajo, hoy puede encontrarlo. Cuidado con los accidentes domésticos.

GÉMINIS

La familia será un punto de apoyo importante. Olvídese de la buena vida, no gaste tanto. Disfruta de gran agilidad mental y capacidad de trabajo. A través del diálogo descargará su tensión emocional.

CÁNCER

Sea más tolerante con su pareja. Confiar en la suerte al hacer inversiones es arriesgado, infórmese. Su jefe estará encantado con su trabajo. Evite las situaciones de riesgo físico.

LEO

Los recuerdos de amores pasados pueden hacerle sufrir. Sea práctico cuando los gastos le agobien. Expondrá las prioridades de la empresa y triunfará en su trabajo. Sus molestias articulares pasarán pronto.

VIRGO

Pase más tiempo con su pareja. El no negar nada a nadie le perjudica económicamente. Sus jefes compensarán todos sus esfuerzos. El abandono al que se somete diariamente, mermará su salud.

LIBRA

Los demás no le expresan sus emociones como le gustaría. Hoy le devuelven el dinero que prestó. En el entorno laboral, problemas por su actitud. Su energía debe ser canalizada de forma constructiva.

ESCORPIO

Reflexione sobre la actitud que mantiene con el ser amado. Siéntese y decida cuáles son los gastos inevitables. No se precipite ante esas ofertas laborales. Sufre de piernas cansadas, procure reposar.

SAGITARIO

Hoy soluciona el problema con su amigo del alma. Si no es más prudente con lo que firma, puede perder dinero. Esas dotes de mando son tenidas en cuenta por sus jefes. Buena salud.

CAPRICORNIO

Su relación no se modifica, plantéese una ruptura. Día favorable para su economía. Realice algún cursillo que enriquezca su currículum. La salud de los suyos es importante pero no descuide la propia.

ACUARIO

Aproveche para buscar a la persona soñada. Puede llegar una cuantiosa cantidad de dinero. Elija bien entre las ofertas laborales que le hagan. Se sentirá fuerte físicamente.

PISCIS

A lo mejor da comienzo una relación con mucho futuro. No juegue a la lotería. La rutina sigue en el trabajo, pero no descuide su atención. Prudencia, no cometa excesos con la alimentación.