Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30152
1- 3280
2- 2489
3- 5898
4- 0819
5- 6813
6- 2734
7- 1896
8- 9371
9- 6961
10- 6001
11- 2884
12- 0915
13- 0304
14- 5398
15- 6040
16- 2236
17- 4163
18- 1487
19- 2201
20- 6138
El 80 en el mundo de los sueños es La Bocha
23 C ° ST 22.76 °
10 Septiembre de 2026 11.48
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30152
1- 3280
2- 2489
3- 5898
4- 0819
5- 6813
6- 2734
7- 1896
8- 9371
9- 6961
10- 6001
11- 2884
12- 0915
13- 0304
14- 5398
15- 6040
16- 2236
17- 4163
18- 1487
19- 2201
20- 6138
El 80 en el mundo de los sueños es La Bocha