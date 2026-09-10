Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 30152

1- 3280

2- 2489

3- 5898

4- 0819

5- 6813

6- 2734

7- 1896

8- 9371

9- 6961

10- 6001

11- 2884

12- 0915

13- 0304

14- 5398

15- 6040

16- 2236

17- 4163

18- 1487

19- 2201

20- 6138

El 80 en el mundo de los sueños es La Bocha



