Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Vespertina 13.30 hs
Sorteo n° 29668
1- 7613
2- 0257
3- 0100
4- 7020
5- 7127
6- 0805
7- 1041
8- 4438
9- 5453
10- 3976
11- 9771
12- 0780
13- 9546
14- 4449
15- 9440
16- 6120
17- 8571
18- 3571
19- 1011
20- 2448
El 13 en el mundo de los sueños es La Yeta
26 C ° ST 25.99 °
13 Mayo de 2026 13.44
Vespertina 13.30 hs
Sorteo n° 29668
1- 7613
2- 0257
3- 0100
4- 7020
5- 7127
6- 0805
7- 1041
8- 4438
9- 5453
10- 3976
11- 9771
12- 0780
13- 9546
14- 4449
15- 9440
16- 6120
17- 8571
18- 3571
19- 1011
20- 2448
El 13 en el mundo de los sueños es La Yeta