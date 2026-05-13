Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Vespertina 13.30 hs

Sorteo n° 29668

1- 7613

2- 0257

3- 0100

4- 7020

5- 7127

6- 0805

7- 1041

8- 4438

9- 5453

10- 3976

11- 9771

12- 0780

13- 9546

14- 4449

15- 9440

16- 6120

17- 8571

18- 3571

19- 1011

20- 2448

El 13 en el mundo de los sueños es La Yeta



