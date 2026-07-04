Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo vespertino nº 29878
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Número ganador: 51
Significado en los sueños:
51 - El serrucho
El serrucho simboliza trabajo, esfuerzo y la necesidad de superar obstáculos con constancia. En los sueños suele representar una etapa en la que será importante la paciencia y la dedicación para alcanzar los objetivos. También puede indicar la conveniencia de dejar atrás aquello que ya no aporta y abrir paso a nuevos proyectos.