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Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Sabado 4 de julio de 2027

4 Julio de 2026 13.43

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 29878

  1. 8051
  2. 3031
  3. 5632
  4. 6957
  5. 2981
  6. 6665
  7. 7980
  8. 8920
  9. 4418
  10. 7523
  11. 4666
  12. 4462
  13. 2278
  14. 8681
  15. 5635
  16. 0632
  17. 3373
  18. 2301
  19. 0664
  20. 6303

Número ganador: 51

Significado en los sueños:
51 - El serrucho

El serrucho simboliza trabajo, esfuerzo y la necesidad de superar obstáculos con constancia. En los sueños suele representar una etapa en la que será importante la paciencia y la dedicación para alcanzar los objetivos. También puede indicar la conveniencia de dejar atrás aquello que ya no aporta y abrir paso a nuevos proyectos.

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