Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 29878

8051 3031 5632 6957 2981 6665 7980 8920 4418 7523 4666 4462 2278 8681 5635 0632 3373 2301 0664 6303

Número ganador: 51

Significado en los sueños:

51 - El serrucho

El serrucho simboliza trabajo, esfuerzo y la necesidad de superar obstáculos con constancia. En los sueños suele representar una etapa en la que será importante la paciencia y la dedicación para alcanzar los objetivos. También puede indicar la conveniencia de dejar atrás aquello que ya no aporta y abrir paso a nuevos proyectos.