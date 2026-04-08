Absolvieron a los cinco argentinos que habían sido acusados de robar en un shopping de Miami

A fines de noviembre de 2025, cinco turistas argentinos fueron detenidos en la ciudad de Miami tras ser acusados de participar en un robo bajo la modalidad conocida como "mecheros" en el reconocido centro comercial Dolphin Mall. La imputación inicial no solo incluía el presunto hurto, sino también el delito de organización criminal, lo que elevaba significativamente la gravedad del caso.

Los detenidos fueron identificados como Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo-Orlando, Sebastián Luis Moya, Juan Manuel Zuloaga-Arenas y Juan Pablo Rua. La detención generó una situación de alta tensión, tanto por la naturaleza de los cargos como por la condición de extranjeros de los implicados.

El proceso judicial y las primeras medidas

Durante la primera audiencia, los cinco acusados comparecieron ante la jueza Mindy Glazer, quien dispuso una fianza de 4.000 dólares para cada uno. Esta medida les permitió recuperar la libertad mientras avanzaba la investigación, en parte debido a que todos contaban con pasajes de regreso a la Argentina.

En ese contexto, el proceso judicial avanzó con una revisión progresiva de los cargos. En una primera instancia, la Justicia decidió retirar la acusación de organización criminal, reduciendo el alcance del caso. Posteriormente, en las últimas horas previas a la resolución definitiva, también se eliminó del historial delictivo el cargo de hurto.

Este desarrollo fue clave para el desenlace: sin cargos vigentes, la causa quedó sin sustento jurídico.

El regreso a la Argentina y la espera

El 4 de diciembre, pocos días después de su detención, los acusados emprendieron el regreso al país. El itinerario incluyó una escala en Santiago de Chile, desde donde continuaron viaje hacia la provincia de Mendoza en vehículos particulares.

Allí permanecieron durante aproximadamente cuatro meses, a la espera de una definición judicial que finalmente llegó desde Estados Unidos. Este período estuvo marcado por la incertidumbre, ya que la resolución del caso era determinante no solo para su situación legal, sino también para su reputación personal y su posibilidad de volver a viajar al exterior.

La absolución y sus implicancias

La confirmación de la absolución fue comunicada por el abogado Roberto Castillo, representante de varios de los acusados, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. Según detalló, la Justicia estadounidense concluyó que los cinco turistas no cometieron ningún hecho delictivo.

Castillo fue contundente en su evaluación del caso:

" Es un alivio ".

". Calificó la situación como una " exageración policial ".

". Remarcó: "Son personas inocentes para el estado de Florida y para la Argentina. Estamos satisfechos".

Estas declaraciones sintetizan el impacto del fallo, que no solo pone fin al proceso judicial, sino que también restituye plenamente la inocencia de los implicados.

Consecuencias y proyección futura

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es su efecto sobre la situación migratoria de los involucrados. Según explicó Castillo, los cinco mendocinos podrán regresar a Estados Unidos sin ningún impedimento.

En términos concretos:

No enfrentarán restricciones en el visado.

No quedarán antecedentes en su historial judicial.

Recuperan plenamente su condición de turistas sin restricciones.

Este punto resulta central, ya que una condena —o incluso cargos pendientes— podría haber derivado en limitaciones permanentes para ingresar a territorio estadounidense.

Un caso que deja interrogantes

El episodio, que comenzó con una detención por presunto robo y derivó en acusaciones de mayor gravedad, concluye con una absolución total. La evolución del caso, desde la imputación inicial hasta la eliminación completa de los cargos, pone de relieve las diferencias entre la instancia policial y la evaluación judicial.

La caracterización de "exageración policial" planteada por la defensa introduce un elemento de análisis sobre los procedimientos aplicados en la detención y la formulación de cargos, aunque el fallo final se limita a establecer la inexistencia de delito.

Con la resolución ya firme, el caso queda cerrado desde el punto de vista judicial, pero su desarrollo deja una secuencia clara: acusación, revisión, desestimación de cargos y absolución total. Un recorrido que, durante más de cuatro meses, mantuvo a cinco ciudadanos argentinos bajo la sombra de una causa que finalmente se desmoronó en los tribunales.