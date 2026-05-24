Crisis en Bolivia: Rodrigo Paz analiza medidas más duras contra los manifestantes

Bolivia atraviesa una creciente crisis política, económica y social marcada por bloqueos de rutas, problemas de abastecimiento y una tensión cada vez mayor entre el Gobierno y sectores movilizados. En ese escenario, el presidente Rodrigo Paz Pereira reconoció que su administración evalúa avanzar con medidas más duras si fracasan las instancias de diálogo abiertas para intentar destrabar el conflicto.

En una entrevista exclusiva con TN, el mandatario sostuvo que el Gobierno está "forzando hasta el último momento el diálogo", aunque dejó en claro que la situación tiene límites. "Todo tiene un límite", afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de endurecer la respuesta estatal frente a los cortes y protestas que afectan rutas estratégicas y complican el suministro de combustible, alimentos y medicamentos.

La crisis impacta especialmente sobre las ciudades de La Paz y El Alto, donde los bloqueos generan dificultades logísticas y afectan el abastecimiento básico. En ese contexto, el Gobierno busca sostener negociaciones con distintos sectores sociales mientras intenta evitar una escalada mayor de los enfrentamientos.

Un fin de semana clave para las negociaciones

Rodrigo Paz señaló que las próximas horas serán determinantes para intentar alcanzar acuerdos con organizaciones sociales que mantienen reclamos históricos. Sin embargo, diferenciò a esos sectores de otros grupos que, según denunció, buscan desestabilizar el sistema institucional boliviano.

El presidente sostuvo que existen actores que no tienen voluntad de negociación y que impulsan medidas de fuerza con objetivos políticos. "Hay grupos que no quieren dialogar", afirmó durante la entrevista. Al mismo tiempo, defendió la gestión de su administración y rechazó que la crisis actual sea exclusivamente consecuencia de los acontecimientos recientes. Según planteó, Bolivia arrastra problemas estructurales desde hace dos décadas.

"Estamos en crisis hace 20 años", expresó el mandatario, al responsabilizar a los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) por distintos problemas económicos que atraviesa el país.

Entre las principales dificultades mencionadas por Paz aparecen:

Escasez de dólares .

. Problemas de abastecimiento de combustible .

. Caída de la producción energética .

. Conflicividad social acumulada .

. Bloqueos de rutas estratégicas.

Las acusaciones contra Evo Morales

Uno de los puntos centrales de las declaraciones del mandatario estuvo dirigido hacia el expresidente Evo Morales. Rodrigo Paz lo vinculó directamente con sectores que participan en las protestas y consideró que busca regresar al poder "a cualquier costo".

Según sostuvo, desde la región del Chapare se habrían impulsado movilizaciones destinadas a sostener bloqueos y profundizar el conflicto. "Han generado movilizaciones desde el Chapare hacia movimientos de bloqueo. No vienen a dialogar, vienen a bloquear y generar daño", aseguró.

El presidente también fue más allá y afirmó que existen sospechas sobre vínculos entre algunas de las movilizaciones y recursos provenientes de actividades ilícitas. "Hemos atrapado a mucha gente que llevaba recursos económicos y entendemos que estos fondos están vinculados a ilícitos", declaró, al referirse a una "muy alta sospecha" de conexiones con el narcotráfico.

Reclamos legítimos y tensión política

Pese a las críticas hacia determinados sectores, el mandatario reconoció que existen demandas sociales legítimas acumuladas durante años. En ese sentido, buscó diferenciar a las organizaciones que reclaman mejoras estructurales de aquellos grupos que, según afirmó, pretenden "romper el proceso constitucional democrático".

La situación en Bolivia combina así distintos niveles de conflictividad: por un lado, sectores sociales que sostienen reclamos históricos; por otro, un escenario de fuerte confrontación política en el que el Gobierno denuncia intentos de desestabilización.

En medio de ese panorama, algunas organizaciones aceptaron flexibilizar parcialmente los bloqueos para permitir el funcionamiento de un corredor humanitario impulsado por el Ejecutivo.

El corredor humanitario y la asistencia internacional

El Gobierno boliviano organizó un corredor humanitario junto a la Iglesia Católica, la Cruz Roja y organismos de derechos humanos con el objetivo de garantizar el ingreso de alimentos, medicamentos y combustible a las zonas más afectadas por los cortes.

La Paz y El Alto aparecen entre las ciudades más comprometidas por las dificultades de abastecimiento, situación que llevó al Ejecutivo a coordinar medidas logísticas extraordinarias. Durante la entrevista, Rodrigo Paz confirmó además que Bolivia recibió colaboración internacional para sostener un puente aéreo destinado a transportar productos esenciales.

Según explicó, la Argentina brindó apoyo logístico mediante el envío de dos aviones Hércules que fueron utilizados para trasladar mercadería entre distintas regiones del país. "La Argentina colaboró con dos Hércules para transportar productos entre distintas regiones", señaló el presidente boliviano.

Además del respaldo argentino, Paz agradeció la asistencia brindada por Chile, Brasil y Ecuador en medio de la crisis.