Accidente ferroviario en España en plena alerta por lluvias: murió un maquinista y hay al menos 15 heridos

Un nuevo accidente ferroviario se registró este martes en España, cuando un tren de la red Rodalies de Cataluña colisionó contra un muro de contención que se desplomó sobre las vías en la provincia de Barcelona, dejando como saldo un muerto y al menos 15 personas heridas, según confirmó Protección Civil de la Generalitat.

El hecho ocurrió entre las localidades de Gelida y Sant Sadurní d'Anoia, sobre la línea R4, en un contexto marcado por intensas lluvias registradas en las últimas 24 horas en la región. De acuerdo a fuentes oficiales citadas por la prensa local, la víctima fatal es el maquinista de la formación.

"Un muro de contención cayó sobre la vía provocando un choque con un tren con pasajeros", informó Protección Civil a través de su cuenta oficial en la red social X. En el lugar trabajaron al menos 15 dotaciones de emergencia, que asistieron a los heridos y evacuaron a los pasajeros afectados.

En paralelo, las autoridades informaron que otro tren de la línea RG1 perdió un eje entre Blanes y Maçanet, lo que obligó a interrumpir su circulación y agravó las incidencias ferroviarias en la red catalana durante la jornada.

El nuevo siniestro ocurre en un clima de máxima sensibilidad en España, tras la grave tragedia ferroviaria registrada el domingo en Adamuz, provincia de Córdoba (Andalucía). En ese episodio, dos trenes de alta velocidad colisionaron, dejando al menos 42 muertos y decenas de heridos, luego de que varios vagones descarrilaran e impactaran contra otra formación que circulaba en sentido contrario.

En el marco del luto nacional decretado por el Gobierno español, los reyes Felipe VI y Letizia visitaron este martes la zona del siniestro en Andalucía y un hospital de Córdoba, donde se reunieron con personas heridas y familiares de las víctimas.

Mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas de ambos accidentes, las autoridades descartaron por el momento la hipótesis de un sabotaje y anunciaron la implementación de medidas preventivas en distintos tramos de la red ferroviaria, con el objetivo de reforzar la seguridad.

La sucesión de episodios vuelve a encender las alarmas sobre la infraestructura y el impacto del clima extremo en el transporte, una preocupación que también tiene eco en provincias como Catamarca, donde lluvias intensas y crecidas suelen afectar rutas, vías y servicios esenciales.