Advierten que la guerra con Irán generó una "escasez" de municiones en Estados Unidos

La guerra con Irán provocó una reducción significativa de las reservas de municiones de Estados Unidos y generó dificultades para reponerlas, de acuerdo con un informe del inspector general del Departamento de Defensa.

El organismo de control independiente señaló que el conflicto produjo "déficits estratégicos" en los arsenales y expuso problemas dentro de la industria militar para recuperar los niveles de stock, según informó la BBC.

Según el documento, Estados Unidos destinó más de 22.000 millones de dólares en municiones entre febrero y junio, mientras que el gasto total relacionado con la guerra alcanzó los 33.400 millones de dólares entre el 28 de febrero y el 30 de junio. A esa cifra se suman pérdidas de equipamiento por unos 3.700 millones de dólares y otros 7.400 millones en gastos adicionales.

El informe también identificó "cuellos de botella en la base industrial" que complican el reabastecimiento. Durante las operaciones contra Irán, las fuerzas estadounidenses utilizaron grandes cantidades de sistemas de ataque de largo alcance y de defensas aéreas y antimisiles. Entre las pérdidas de equipamiento figuran cuatro cazas F-15E, un avión F-35 y 30 drones MQ-9, destruidos en distintas circunstancias.

La advertencia contradice las declaraciones de Donald Trump, quien sostuvo en reiteradas oportunidades que las reservas estadounidenses eran "prácticamente ilimitadas" y calificó como falsas las versiones sobre una eventual escasez. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también había rechazado públicamente esos informes.

Ahora, el organismo de control indicó que el Pentágono trabaja para acelerar los procesos de adquisición y reducir los tiempos de producción con el objetivo de recomponer las reservas y responder ante futuras contingencias.