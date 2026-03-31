Agostina Páez regresa a Argentina tras más de dos meses detenida en Brasil por gestos racistas

La abogada Agostina Páez, de 29 años, retornará a Argentina este miércoles luego de permanecer más de dos meses detenida en Brasil, acusada de cometer el delito de "injuria racial". Este delito, incorporado recientemente en la legislación brasileña, contempla penas de hasta 15 años de prisión y responde al endurecimiento de las leyes contra actos de discriminación en el país vecino.

El episodio que derivó en su arresto ocurrió en un bar, donde Páez fue grabada realizando gestos que simulaban ser un mono frente a los empleados del lugar. El video se viralizó rápidamente en redes sociales, provocando un fuerte repudio público y la intervención inmediata de las autoridades locales. La difusión de estas imágenes fue determinante para que la Justicia brasileña tomara medidas cautelares en su contra.

Durante su permanencia en Brasil, Páez estuvo bajo prisión preventiva, mientras avanzaba la investigación en su contra. Este período incluyó negociaciones judiciales y la intervención de su defensa, que finalmente permitió que se acordara el pago de una caución de 18.500 dólares para recuperar su libertad.

Detalles del regreso y del proceso judicial

La salida de Páez del territorio brasileño está programada para las 15:55, y su arribo a Argentina será a las 19:20. La abogada estará acompañada durante el traslado por la letrada Carla Junqueira, quien participó activamente en las gestiones judiciales que posibilitaron el pago de la fianza.

Si bien la liberación permite a Páez regresar a su país, el proceso judicial en Brasil continuará en curso, dejando abierta la posibilidad de nuevas medidas legales en su contra. La decisión de aceptar la fianza no implica el cierre de la causa, sino únicamente la recuperación de su libertad mientras se desarrolla el juicio.

Repercusiones y contexto social

El caso generó repercusiones tanto en Argentina como en Brasil, reflejando la sensibilidad creciente frente a actos de discriminación. La legislación brasileña que tipifica la injuria racial como delito grave busca sancionar comportamientos que antes podían considerarse faltas administrativas o sociales, evidenciando un cambio en la cultura legal y judicial del país.

En sus declaraciones recientes, Páez admitió sentir "mucha ansiedad", describiéndose como "desbordada, ansiosa y saturada" por la situación. Sus palabras reflejan el impacto emocional de más de dos meses de detención, el escrutinio público y la presión de un proceso judicial internacional.

El episodio no solo expone la rigidez del marco legal brasileño, sino también las implicancias personales y profesionales para quienes se ven involucrados en denuncias de carácter racial. La atención mediática y la viralización del video muestran cómo los actos de discriminación, incluso aislados, pueden tener consecuencias inmediatas y severas en contextos internacionales.