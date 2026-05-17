Al borde del cisma: el Vaticano lanza otra advertencia a la Fraternidad San Pío X

La tensión entre la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) y el Vaticano volvió a escalar esta semana tras la publicación de una "Declaración de Fe Católica" dirigida al Papa León XIV, en un contexto marcado por la advertencia formal del Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre posibles excomuniones si la organización concreta nuevas consagraciones episcopales sin mandato pontificio.

El documento de la FSSPX fue difundido el 14 de mayo a través del sitio oficial de la sociedad tradicionalista y se presenta como una respuesta directa al escenario abierto luego de las declaraciones del prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández. En su introducción, la organización afirmó que durante más de cinco décadas ha señalado lo que considera "errores que están destruyendo la fe y la moral católicas", asegurando además que nunca recibió "ninguna respuesta verdaderamente satisfactoria" de la Santa Sede.

La declaración fue firmada por el superior general de la FSSPX, el padre Davide Pagliarani, quien sostuvo que el texto constituye una expresión mínima e indispensable de comunión eclesial. "Nos parece que corresponde a lo mínimo necesario para estar en comunión con la Iglesia, para llamarnos verdaderamente católicos y, por consiguiente, hijos vuestros", expresa el documento dirigido al Pontífice.

La advertencia del Vaticano

La publicación de la declaración se produjo apenas un día después de que el cardenal Fernández emitiera un comunicado en nombre del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Allí advirtió que si la FSSPX lleva adelante el "acto cismático" de consagrar nuevos obispos sin autorización del Papa, se aplicarán las sanciones previstas por el derecho canónico, incluidas las excomuniones.

La advertencia apunta específicamente al anuncio realizado por la propia organización tradicionalista sobre la intención de efectuar nuevas consagraciones episcopales el próximo 1 de julio. Según el Vaticano, una medida de ese tipo implicaría una ruptura formal con la autoridad pontificia.

En su declaración, Fernández también indicó que el Papa León XIV está rezando para que las autoridades de la Fraternidad "reconsideren la gravísima decisión que han tomado", una expresión que refleja el nivel de preocupación existente dentro de la Santa Sede ante el posible agravamiento del conflicto.

Una reafirmación doctrinal

El texto difundido por la FSSPX reitera distintos principios doctrinales vinculados a la fe católica tradicional. Entre ellos, reafirma que existe una sola fe y una sola Iglesia, además de sostener que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres.

Uno de los aspectos más relevantes del documento es su referencia a la figura de la Virgen María y su papel en la Redención. En ese punto, la declaración parece cuestionar indirectamente un texto emitido en 2024 por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en el que se consideraba inapropiado utilizar el término "Corredentora" para describir la participación de María en la salvación, debido a que podría "eclipsar el papel exclusivo de Jesucristo".

Frente a esa postura, la FSSPX afirmó que "por decreto divino, la Santísima Virgen María ha estado directa e íntimamente asociada con toda la obra de la Redención". Además, añadió que negar esa asociación "en los términos recibidos de la Tradición" equivaldría a modificar la propia noción de Redención tal como fue establecida por la divina Providencia.

Las referencias al Concilio Vaticano II

La "Declaración de Fe Católica" también incluye formulaciones que remiten a antiguas discusiones doctrinales entre la Fraternidad y el Vaticano, particularmente aquellas relacionadas con las interpretaciones surgidas después del Concilio Vaticano II. El documento hace referencia a cuestiones vinculadas con:

La voluntad de Dios respecto a la pluralidad de religiones.

Los niveles de asentimiento exigidos por distintos textos del Concilio Vaticano II.

La interpretación doctrinal de las enseñanzas posteriores al Concilio.

En uno de los pasajes más significativos, la FSSPX sostiene que la necesidad de pertenecer a la Iglesia Católica para alcanzar la salvación "concierne a toda la humanidad sin excepción" y alcanza "a cristianos, judíos, musulmanes, paganos y ateos".

Asimismo, el documento insiste en que el mandato de convertir a todos los hombres a la fe católica continúa vigente y que esa misión "sigue siendo vinculante hasta el fin de los tiempos", calificándola como una necesidad "absoluta y apremiante" para el mundo.

Críticas implícitas a "Fiducia Supplicans"

Otro de los puntos que sobresalen en la declaración es la referencia a las bendiciones impartidas a parejas del mismo sexo, en lo que aparece como una crítica indirecta al documento "Fiducia Supplicans", promulgado por el Papa Francisco en 2023.

Esa declaración vaticana permitió que sacerdotes puedan ofrecer bendiciones privadas y no litúrgicas a parejas del mismo sexo. Sin embargo, la FSSPX expresó en su nuevo documento que las parejas que mantienen un "estilo de vida" marcado por "pecados de impureza" deben recibir ayuda para abandonar el pecado y que esas uniones "no pueden ser bendecidas de ninguna manera —ni formal ni informalmente— por ministros de la Iglesia".

La posición expuesta por la organización tradicionalista vuelve a dejar en evidencia las profundas diferencias doctrinales y pastorales que mantiene con sectores de la Iglesia Católica contemporánea y con decisiones impulsadas desde el Vaticano en los últimos años.