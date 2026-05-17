Tensión en Bolivia: La Paz permanece aislada y continúa la ocupación de Cochabamba

Bolivia atraviesa un escenario de creciente conflictividad social y política marcado por bloqueos de rutas, enfrentamientos con fuerzas de seguridad y la continuidad de protestas impulsadas por sectores vinculados al ex presidente y líder cocalero Evo Morales. La situación mantiene aisladas desde hace dos semanas a las ciudades de La Paz y El Alto, mientras que en el departamento de Cochabamba continúa por segundo día consecutivo la ocupación del aeropuerto de Chimoré.

La crisis se profundizó durante las últimas horas luego de que manifestantes ligados a organizaciones cocaleras bloquearan la pista aérea utilizando piedras y troncos, con el objetivo de impedir posibles operativos policiales contra Morales, quien es buscado por la justicia boliviana en procedimientos relacionados con presuntos delitos de trata de personas y abuso de menores.

La situación mantiene en alerta al gobierno boliviano, que intenta contener el conflicto mediante operativos de despeje y convocatorias al diálogo, mientras distintos sectores sociales continúan movilizados en varias regiones del país.

El aeropuerto de Chimoré

La ocupación del aeropuerto de Chimoré se convirtió en uno de los puntos más sensibles del conflicto. Según reportaron los principales medios bolivianos, los manifestantes instalaron obstáculos sobre la pista con el propósito de impedir el ingreso de fuerzas de seguridad o cualquier acción que pueda derivar en un procedimiento judicial contra Evo Morales.

Los grupos movilizados pertenecen principalmente a sectores productores de hoja de coca que mantienen respaldo político y sindical hacia el ex mandatario. La medida se suma al conjunto de protestas que desde hace semanas afectan la circulación terrestre en diferentes regiones del país.

El escenario refleja la persistencia de un conflicto que combina reclamos políticos, tensiones sociales y una creciente confrontación entre organizaciones movilizadas y el gobierno encabezado por el presidente Rodrigo Paz.

La Paz y El Alto continúan bajo bloqueo

Además de la situación en Cochabamba, el conflicto mantiene activos al menos 15 puntos de bloqueo en el departamento de La Paz. Las interrupciones afectan especialmente las carreteras que conectan a la capital boliviana y a la ciudad de El Alto con el resto del país.

Durante las últimas horas se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en medio de la denominada operación "Corredor humanitario", implementada por el Gobierno con el objetivo de garantizar el paso de combustible, oxígeno medicinal y otros suministros esenciales.

La Policía y las Fuerzas Armadas realizaron un operativo conjunto para intentar despejar las principales rutas y permitir la circulación de camiones y vehículos que permanecían detenidos.

Sin embargo, la intervención encontró resistencia por parte de los sectores movilizados en el sur de La Paz y en la zona de Río Seco, en El Alto.

Enfrentamientos y tensión en las rutas

Los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad marcaron otra jornada de alta tensión en Bolivia. Según la información difundida, los movilizados respondieron con piedras y cargas de dinamita frente al avance policial y militar. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos en el intento de despejar las rutas y habilitar el corredor humanitario impulsado por el Gobierno.

La operación permitió desbloquear parcialmente la carretera troncal que conecta La Paz con la región de Oruro, aunque posteriormente el Ejecutivo ordenó el repliegue de policías y militares para evitar un "derramamiento de sangre".

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, salió al cruce de publicaciones difundidas en redes sociales que hablaban de presuntas muertes durante los operativos. El funcionario calificó esas versiones como "absolutamente falsas" y aseguró que las fuerzas del orden no utilizaron armas letales durante los procedimientos.

El Gobierno busca abrir una negociación

En paralelo a las operaciones de seguridad, el Gobierno boliviano intenta abrir instancias de diálogo con distintos sectores sociales para reducir la conflictividad. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, anunció una convocatoria prevista para este domingo en la Casa de Gobierno destinada a tres organizaciones que participan de las protestas:

La Federación de Campesinos de La Paz "Tupac Katari".

La Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve).

La Confederación de Mujeres Indígenas "Bartolina Sisa".

Según explicó Gálvez, el objetivo del encuentro es iniciar "conversaciones" y construir un "plan de trabajo" que permita atender las distintas necesidades planteadas por sectores de la ciudad de El Alto. El funcionario no confirmó si la convocatoria incluirá también a la Central Obrera Boliviana (COB), considerada la principal organización sindical del país.

Reclamos salariales y protestas multisectoriales

La COB mantiene desde hace dos semanas movilizaciones que comenzaron con el reclamo de un incremento salarial del 20 %, aunque posteriormente las protestas incorporaron el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz, impulsado por sectores campesinos que lideran las manifestaciones.

El escenario de conflictividad también involucra a otros sectores sindicales y sociales. Durante esta jornada, el Gobierno alcanzó un acuerdo con los maestros tras varias horas de negociación en la ciudad de Cochabamba. Los docentes venían realizando movilizaciones para reclamar mejoras salariales y otras demandas vinculadas a sus condiciones laborales.

Asimismo, el presidente Paz mantuvo reuniones en La Paz con representantes de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto. En los últimos días, el Gobierno también había logrado acuerdos con los mineros cooperativistas luego de las protestas organizadas por ese sector el jueves en La Paz, manifestaciones que terminaron con enfrentamientos entre los trabajadores y la Policía.