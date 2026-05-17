Ucrania lanzó más de 500 drones contra Moscú en el mayor ataque en más de un año

La guerra entre Rusia y Ucrania ingresó este fin de semana en una nueva fase de escalada luego de que Ucrania lanzara más de 500 drones contra Moscú y otras regiones rusas, en lo que las autoridades del Kremlin calificaron como uno de los ataques más graves sufridos dentro de su territorio desde el comienzo de la invasión en 2022.

La ofensiva provocó muertos, heridos y daños materiales en distintas zonas de Rusia, además de escenas de tensión y pánico entre la población civil. El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber interceptado centenares de drones, aunque reconoció que varios aparatos lograron impactar en áreas residenciales de la periferia de Moscú y otras regiones cercanas.

El ataque se produjo en un contexto de intensificación de las hostilidades entre ambos países y como respuesta, según Kiev, a los recientes bombardeos masivos rusos sobre ciudades ucranianas.

Una ofensiva sin precedentes recientes

De acuerdo con la información difundida por las autoridades rusas, la operación ucraniana incluyó el lanzamiento de más de 500 drones dirigidos hacia Moscú y diferentes puntos estratégicos del territorio ruso.

El Ministerio de Defensa ruso sostuvo que sus sistemas de defensa aérea interceptaron una gran cantidad de aparatos antes de que alcanzaran sus objetivos. Sin embargo, admitió que varios drones lograron atravesar las defensas y generar impactos en zonas urbanas y residenciales.

Las consecuencias del ataque incluyeron:

Al menos cuatro personas fallecidas.

Varios heridos.

Incendios en edificios y estructuras.

Daños en vías de comunicación.

Suspensión temporal de operaciones aeroportuarias.

Interrupciones en zonas cercanas a Moscú.

Las autoridades locales difundieron imágenes que mostraban incendios, destrucción parcial de edificios y columnas de humo en distintos sectores afectados por la ofensiva.

La magnitud del operativo generó una fuerte conmoción en la población, especialmente en áreas de la periferia moscovita, donde los impactos provocaron momentos de alarma entre vecinos y usuarios de redes sociales que comenzaron a compartir imágenes y registros de explosiones y drones sobrevolando el territorio.

Moscú bajo presión

El ataque representó uno de los episodios más sensibles para Rusia desde el inicio de la guerra, debido a que volvió a exponer la vulnerabilidad de zonas alejadas del frente de combate tradicional.

Aunque Moscú ha enfrentado anteriormente incursiones con drones, el volumen de aparatos lanzados en esta oportunidad marcó un salto significativo en la capacidad operativa atribuida a Ucrania. La ofensiva también obligó a suspender temporalmente operaciones en aeropuertos cercanos a la capital rusa, mientras los sistemas de defensa aérea intentaban neutralizar la amenaza.

Las autoridades rusas señalaron que continúan las tareas de evaluación de daños y monitoreo de nuevas amenazas aéreas, mientras las fuerzas de seguridad reforzaron la vigilancia en distintos puntos estratégicos del país.

La respuesta de Zelenski

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, defendió públicamente la operación y sostuvo que el ataque constituye una respuesta directa a los recientes bombardeos rusos contra territorio ucraniano.

En las últimas semanas, Rusia intensificó los ataques con misiles y drones sobre Kiev y otras ciudades, afectando infraestructura civil y energética. Zelenski calificó la ofensiva lanzada por Ucrania como una represalia "completamente justificada" frente a esos bombardeos.

La declaración del mandatario reflejó el endurecimiento del discurso entre ambos gobiernos y la profundización de una dinámica de ataques recíprocos que cada vez involucra más objetivos alejados de las líneas de combate convencionales.

El creciente protagonismo de los drones

Uno de los elementos centrales que deja en evidencia este nuevo episodio es el papel cada vez más relevante de los drones dentro del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Ambos países incrementaron de manera sostenida el uso de estas tecnologías como herramientas estratégicas tanto para operaciones ofensivas como defensivas.

La utilización masiva de drones amplía considerablemente:

El alcance territorial de los ataques.

La capacidad de golpear infraestructura crítica.

Los riesgos para la población civil.

La complejidad de los sistemas defensivos.

La frecuencia de operaciones simultáneas.

La ofensiva sobre Moscú demostró además la capacidad de Ucrania para atacar objetivos ubicados a cientos de kilómetros de distancia, una situación que introduce nuevas preocupaciones para las autoridades rusas respecto de la seguridad interna y la protección de infraestructura estratégica.