EE.UU. arrestó a un comandante iraní acusado de planear ataques contra entidades judías

El gobierno de Estados Unidos anunció el arresto de Mohammad Al-Saadi, un hombre de 32 años identificado por las autoridades como un alto funcionario de Kataib Hezbolá, organización respaldada por Irán y catalogada como grupo terrorista por Washington. El FBI lo acusa de haber participado en la planificación y coordinación de una serie de ataques contra personas e instituciones judías en Europa, Canadá y territorio estadounidense.

La detención fue confirmada por el director del FBI, Kash Patel, quien informó a través de la red social X que Al-Saadi fue arrestado y trasladado a Estados Unidos, aunque no precisó el lugar exacto donde fue capturado. El funcionario describió al detenido como un "objetivo de alto valor responsable de terrorismo global masivo".

El acusado compareció el viernes ante una corte federal en Manhattan, donde enfrenta seis cargos vinculados al terrorismo. Entre las imputaciones figuran la conspiración para prestar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras, el apoyo material para la comisión de actos terroristas y la planificación de un ataque con bomba en un espacio público.

La acusación contra Al-Saadi

De acuerdo con los documentos judiciales presentados por la fiscalía, Al-Saadi habría participado junto a otros asociados no identificados en la planificación, coordinación y reivindicación de al menos 20 ataques terroristas, de los cuales:

18 ocurrieron en Europa .

. 2 fueron ejecutados en Canadá.

Las autoridades sostienen que estos hechos se desarrollaron como represalia por las recientes acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y con el objetivo de presionar a ambos países para detener esas operaciones.

La denuncia judicial indica que los ataques tuvieron como blanco a personas judías, sinagogas, negocios israelíes y establecimientos educativos vinculados a la comunidad judía.

Entre los episodios mencionados en la causa aparece el apuñalamiento no mortal de dos hombres judíos ocurrido en Londres el pasado 29 de abril. También se investigan ataques contra sinagogas, negocios israelíes y colegios judíos en ciudades como Ámsterdam, Múnich y otros puntos de Europa.

Los vínculos con Hezbolá y la Guardia Revolucionaria iraní

Uno de los ejes centrales de la acusación se relaciona con los supuestos vínculos de Al-Saadi con Kataib Hezbolá y con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), ambas organizaciones mencionadas en la imputación federal.

La fiscalía sostiene que el acusado conspiró para brindar apoyo material a estos grupos y colaborar en actividades terroristas internacionales. Sin embargo, el expediente judicial no detalla de manera precisa cuál habría sido el rol operativo concreto de Al-Saadi en cada uno de los ataques investigados.

Las acusaciones sí indican que el sospechoso publicó en redes sociales videos propagandísticos relacionados con los atentados después de que ocurrieran, hecho que los investigadores consideran parte de las tareas de reivindicación y difusión de las acciones terroristas.

La llamada grabada por el FBI

Otro de los elementos que aparece en la denuncia es una llamada telefónica grabada por el FBI. Según los investigadores, durante esa conversación Al-Saadi habría reconocido involuntariamente que él o personas vinculadas a su entorno participaron en los ataques cometidos en Europa y Canadá.

Las autoridades estadounidenses consideran que entre esos hechos se encuentra el tiroteo registrado el 10 de marzo contra el Consulado de Estados Unidos en Toronto. El ataque no dejó heridos, aunque quedó incorporado dentro de la investigación internacional por terrorismo.

Los documentos judiciales sostienen que el acusado mantenía contacto con asociados y presuntos colaboradores involucrados en la ejecución de los atentados, aunque varios de ellos todavía no fueron identificados públicamente.

El supuesto plan para atacar en Estados Unidos

Además de los episodios atribuidos en Europa y Canadá, la investigación del FBI sostiene que Al-Saadi proyectaba ejecutar ataques dentro de Estados Unidos. Según la acusación, el hombre habría planeado atentados contra:

Una sinagoga en Nueva York.

Un centro judío en California.

Un centro judío en Arizona.

La denuncia también señala que el acusado habría entregado 3.000 dólares a un agente encubierto estadounidense para llevar adelante el ataque previsto en Nueva York. Ese supuesto pago forma parte de las pruebas incorporadas por la fiscalía en el expediente presentado ante la corte federal de Manhattan.

La reacción de las autoridades estadounidenses

Tras conocerse las imputaciones, el fiscal interino Todd Blanche aseguró que el caso refleja la decisión de las agencias de seguridad estadounidenses de actuar contra organizaciones terroristas extranjeras y sus dirigentes.

"Estas imputaciones demuestran que las fuerzas del orden estadounidenses recurrirán a todos los medios para desmantelar las organizaciones terroristas extranjeras y a sus dirigentes", afirmó el funcionario. El caso quedó ahora en manos de la Justicia federal estadounidense, mientras continúan las investigaciones sobre la presunta red de colaboradores y la posible conexión entre los ataques ocurridos en distintos países.

Las autoridades consideran que la causa tiene alcance internacional debido a la multiplicidad de atentados investigados y a los supuestos vínculos con organizaciones respaldadas por Irán. Entretanto, la acusación contra Al-Saadi coloca nuevamente en el centro de la escena la preocupación de Washington por las operaciones de grupos armados vinculados al terrorismo internacional y por los ataques dirigidos contra comunidades e instituciones judías en distintas regiones del mundo.