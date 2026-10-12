Al menos 139 muertos y 84 desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en África

Al menos 139 migrantes murieron, entre ellos 15 niños, y otros 84 permanecen desaparecidos tras el naufragio de una embarcación que transportaba a más de 300 personas desde Yibuti hacia Yemen, según informó este domingo la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dependiente de las Naciones Unidas.

La tragedia ocurrió al norte de la ciudad portuaria de Obock, en la costa oriental de Yibuti, cuando el barco intentaba atravesar el golfo de Adén.

La embarcación transportaba a 305 migrantes y, de acuerdo con los datos difundidos por la OIM, solamente 82 personas lograron sobrevivir. Todos los sobrevivientes identificados son ciudadanos de Etiopía.

El organismo internacional elevó este domingo a 139 el número de víctimas fatales, después de que los equipos de rescate recuperaran nuevos cuerpos. Las autoridades advirtieron que el balance podría aumentar debido a la cantidad de personas que todavía permanecen desaparecidas.

Alexandre Coissac, jefe de la misión de la OIM en Yibuti, calificó el episodio como una tragedia devastadora y expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas.

"Esta es una pérdida de vidas devastadora. Nuestros pensamientos están con los sobrevivientes y las familias que perdieron a sus seres queridos o siguen sin tener noticias de sus familiares", manifestó.

Coissac explicó que, según los testimonios recogidos entre los sobrevivientes, la embarcación comenzó a hundirse poco después de que los migrantes subieran a bordo, principalmente debido al exceso de pasajeros.

El organismo señaló que se trata de uno de los naufragios más mortíferos registrados en la denominada Ruta Oriental, un corredor migratorio que conecta el Cuerno de África con la península arábiga.

Miles de personas, principalmente procedentes de Etiopía y Somalia, atraviesan cada año Yibuti para intentar llegar a Yemen y, desde allí, continuar hacia países del golfo Pérsico, especialmente Arabia Saudita, en busca de empleo y mejores condiciones de vida.

La ruta presenta numerosos peligros, entre ellos embarcaciones sobrecargadas, redes de tráfico de personas, condiciones marítimas adversas y los riesgos derivados de los conflictos armados en la región.

Según las estadísticas de la OIM, durante 2025 más de 900 migrantes murieron o desaparecieron mientras intentaban recorrer ese corredor, considerado uno de los más peligrosos del mundo.

El nuevo naufragio se produjo en medio de una creciente inestabilidad regional, marcada por el recrudecimiento de los enfrentamientos en Yemen y las tensiones internas en Etiopía, factores que continúan impulsando los desplazamientos de población.