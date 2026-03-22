Al menos 15 heridos dejó un nuevo ataque de Irán sobre el centro de Israel

La tensión en Medio Oriente registró un nuevo episodio de violencia luego de que Irán volviera a atacar el área metropolitana de Tel Aviv, provocando al menos 15 heridos. Según el servicio de emergencias, una persona sufrió lesiones de gravedad moderada y otras 14 resultaron con heridas leves como consecuencia del impacto de metralla tras la intercepción de misiles iraníes.

El Magen David Adom informó que un hombre de 53 años fue evacuado a un hospital con lesiones por explosión de gravedad moderada en el distrito de Tel Aviv, mientras que los otros 14 afectados presentaban heridas leves.

Los impactos se registraron en la autopista Ayalon, la ciudad de Ramat Gan, en la periferia de Tel Aviv y en el barrio costero de Yafa, donde se reportó uno de los heridos leves.

La información fue complementada por los paramédicos de United Hatzalah, quienes confirmaron la dispersión de los daños en distintos puntos del área central.

Sirenas y continuidad de los ataques tras el saldo en el sur

El nuevo ataque se produjo luego de una jornada previa marcada por una fuerte ofensiva en el sur de Israel, particularmente en las localidades de Dimona y Arad, donde se registraron dos impactos directos de misiles iraníes.

Ese episodio dejó un saldo de al menos 180 heridos, entre ellos una decena en estado grave, consolidando un escenario de creciente intensidad en el conflicto.

Las nuevas acciones activaron las sirenas antiaéreas en el centro del país, evidenciando la continuidad de los ataques y el alcance territorial de la ofensiva iraní.

Un saldo creciente de víctimas

La escalada bélica continúa dejando consecuencias humanas. Según los datos difundidos:

16 personas murieron en Israel desde el inicio de la ofensiva el pasado 28 de febrero.

desde el inicio de la ofensiva el pasado 28 de febrero. Este domingo, una persona falleció en el kibutz Misgav Am , en el norte del país, tras un ataque antitanque.

, en el norte del país, tras un ataque antitanque. En paralelo, se reportó la muerte de cuatro mujeres palestinas en Cisjordania, entre ellas una embarazada, tras el impacto de fragmentos de un misil iraní de racimo en la localidad de Beit Awa.

El número de víctimas refleja el alcance regional del conflicto y la diversidad de escenarios afectados.

Ataque en la frontera norte: un muerto en Misgav Am

En simultáneo con los ataques desde Irán, se registró un episodio en la frontera norte de Israel. Un hombre murió en la localidad de Misgav Am tras un presunto ataque con misiles antitanque atribuido a Hezbollah, según informó The Times of Israel.

De acuerdo con el reporte, dos vehículos se incendiaron en la zona, mientras que el cuerpo de la víctima fue hallado dentro de uno de ellos.

Los servicios de emergencia del Magen David Adom confirmaron el hallazgo, mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que detectaron disparos provenientes desde el Líbano hacia la comunidad fronteriza.

Además, las autoridades militares confirmaron que el ataque provocó daños materiales y víctimas, consolidando un frente adicional en el norte del país.

Un conflicto en expansión y múltiples frentes

La secuencia de ataques —desde el sur hacia el centro y con derivaciones en el norte— evidencia un escenario de conflicto extendido y de múltiples focos. La ofensiva iniciada el 28 de febrero continúa escalando, con impactos directos, víctimas civiles y operaciones simultáneas en distintas regiones.

El reciente ataque en Tel Aviv, con heridos por metralla tras la intercepción de misiles, se suma a un cuadro ya marcado por cifras elevadas de lesionados y fallecidos, en un contexto donde las sirenas antiaéreas, los sistemas de defensa y los reportes de emergencia forman parte de la rutina cotidiana.

En este marco, los datos oficiales y los informes de los servicios de emergencia permiten reconstruir una secuencia de घटनos que, lejos de estabilizarse, muestran una dinámica de continuidad y expansión territorial.