Rodrigo Paz: "A quienes no quieran dialogar les caerá la Constitución"

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, lanzó este lunes una dura advertencia hacia los sectores que mantienen protestas y bloqueos en distintas regiones del país y afirmó que quienes no quieran dialogar deberán someterse al cumplimiento de la Constitución.

Las declaraciones del mandatario se produjeron en un contexto marcado por la cuarta semana consecutiva de conflictividad social, movilizaciones y cortes de rutas que afectan principalmente a los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz.

Durante los actos oficiales realizados en Sucre por los 217 años del Primer Grito Libertario de América Latina, Paz insistió en la necesidad de superar las diferencias mediante el diálogo político y social.

"Es un momento difícil, pero creo que Bolivia está buscando superar las diferencias bajo el manto del diálogo. A aquellos que no quieren dialogar les caerá la Constitución, porque para eso hay una Constitución", expresó el mandatario en contacto con periodistas.

Las declaraciones reflejaron el endurecimiento del discurso oficial en medio de un escenario de creciente presión social y política sobre el Gobierno nacional.

Más de 50 bloqueos y un cerco persistente sobre La Paz

La cuarta semana del conflicto comenzó con más de 50 bloqueos en rutas y carreteras de distintos puntos del país, según reportaron los diarios bolivianos El Deber y La Razón. La situación más delicada continúa registrándose en el departamento de La Paz, donde sectores campesinos mantienen un cerco sobre la sede de gobierno mientras reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Pese a los intentos de desbloqueo y a los llamados al diálogo impulsados desde el Ejecutivo, las protestas continuaron avanzando durante la jornada.

La ciudad de La Paz también permanece atravesada por constantes movilizaciones desde principios de mayo, además del bloqueo indefinido de carreteras que complica el funcionamiento normal de distintas actividades económicas y sociales. En medio de ese escenario, el mandatario sostuvo que el país necesita dejar atrás "la Bolivia del bloqueo" para avanzar hacia una etapa centrada en la producción y el diálogo.

"Hay que unir los esfuerzos, se van a resolver los problemas porque Bolivia quiere producir, quiere crecer y estamos dejando atrás a esa Bolivia del bloqueo, de las diferencias, por una Bolivia de la producción y el diálogo", afirmó Paz.

El anuncio de austeridad y la reducción de salarios

En paralelo con la crisis política y social, el presidente boliviano anunció una reducción del 50% en los salarios de los integrantes del Poder Ejecutivo.

Según explicó, la medida forma parte de un paquete de decisiones orientadas a transmitir una señal de austeridad desde el propio Gobierno.

"Este gobierno asumió la decisión de rebajarse el salario del 50%", sostuvo el mandatario. Paz aseguró que la reducción salarial busca evitar impactos sobre otras áreas del aparato estatal y remarcó que la decisión apunta a mostrar un compromiso de ajuste dentro de la estructura gubernamental.

"Un parto doloroso pero necesario"

En otro tramo de sus declaraciones, Rodrigo Paz aseguró que Bolivia atraviesa una etapa de transformación política profunda y describió el momento actual como "un parto doloroso pero necesario".

Según explicó, el país busca dejar atrás estructuras políticas vinculadas a la concentración de poder en un solo partido político. El mandatario vinculó esa transición con la necesidad de construir nuevas dinámicas institucionales y económicas en medio de la crisis que enfrenta el país.

Además, recordó que este miércoles se pondrá en marcha el Consejo Económico Social, una instancia convocada por el Gobierno para reunir a organizaciones de Chuquisaca. "De los 2.000 proyectos que hemos presentado a Bolivia varios son de Chuquisaca. Invitamos a las organizaciones chuquisaqueñas este miércoles al Consejo de Economía Social de la Patria, que significa darnos una oportunidad para generar sinergias", remarcó.

Pese al impacto económico provocado por los bloqueos y las pérdidas millonarias derivadas de la paralización de rutas y actividades, Paz sostuvo que Bolivia se encamina este año a alcanzar un récord de exportaciones comparable con los niveles registrados durante la bonanza económica de hace 12 años.

La COB y campesinos volvieron a marchar contra el Gobierno

Mientras el Presidente hablaba en Sucre, en La Paz se desarrolló una nueva movilización encabezada por la Central Obrera Boliviana, sectores campesinos y organizaciones vecinales. La protesta partió desde la Ceja de El Alto y avanzó por la avenida Naciones Unidas hacia el centro de la sede de gobierno con fuertes expresiones de rechazo hacia la administración de Rodrigo Paz, quien lleva más de seis meses al frente del país.

Los dirigentes de la movilización reiteraron además sus condiciones para avanzar en un eventual diálogo con el Gobierno.

Entre los principales reclamos figura la anulación de las órdenes de aprehensión emitidas contra dirigentes de la COB, entre ellos Mario Argollo, quien actualmente se encuentra en la clandestinidad.

Las protestas, los bloqueos y las marchas continúan profundizando el clima de tensión política y social en Bolivia, mientras el Gobierno insiste en convocar al diálogo y reafirma que hará respetar la Constitución frente a quienes rechacen esa vía de negociación.