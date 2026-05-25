Encontraron a la joven argentina que era intensamente buscada en Chile

Luego de transcurrir cinco jornadas marcadas por la incertidumbre y la preocupación, el caso de la ciudadana argentina Lourdes Rosario Brizuela llegó a una resolución en territorio chileno. La joven de 23 años, originaria de la provincia de Salta, era buscada de manera urgente tras haber interrumpido todo contacto con su entorno familiar en un escenario que encendió alarmas internacionales, debido a las alarmantes advertencias que había expresado antes de su desaparición.

El desenlace de la búsqueda fue confirmado de manera oficial por el fiscal jefe de Pichilemu, Rodrigo Troncoso, en declaraciones brindadas a Infobae. El funcionario judicial ratificó que la salteña fue localizada en la comuna de San Fernando y que, consecuentemente, se procedió a dejar sin efecto de manera inmediata la orden de búsqueda que pesaba sobre ella. De acuerdo con las precisiones brindadas por las autoridades a este medio de comunicación, el hallazgo se produjo luego de que la propia damnificada se presentara de forma voluntaria en una dependencia de seguridad de dicha localidad chilena.

Los detalles del reporte oficial y la intervención judicial

La aparición de la joven significó un alivio para los investigadores y los allegados que seguían el minuto a minuto de las pericias. El fiscal Rodrigo Troncoso detalló el procedimiento formal mediante el cual se constató el estado de la ciudadana argentina:

"La joven fue ubicada en San Fernando. Se presentó a una unidad policial de esa comuna dejando constancia de su paradero", explicó el fiscal a este medio.

A la comparecencia física de la joven se sumaron las verificaciones directas por parte del Ministerio Público chileno. El funcionario gubernamental agregó que desde la fiscalía a su cargo se comunicaron telefónicamente con Lourdes, oportunidad en la que ella misma confirmó que se encontraba bien. Al cumplimentarse la presentación formal en la comisaría y ratificarse el bienestar de la persona mediante el diálogo directo, la Justicia chilena levantó la orden de búsqueda y dio por finalizado el operativo integral de rastreo.

Cronología de una desaparición que encendió las alertas

Para comprender la magnitud del despliegue y el temor generalizado, es necesario reconstruir los antecedentes que marcaron los últimos meses de la joven y el momento exacto en el que se quebró la normalidad de las comunicaciones:

Diciembre de 2025: Lourdes Rosario Brizuela viaja desde la República Argentina hacia el territorio de Chile.

Instalación en la costa: Desde su llegada al país vecino, la joven salteña se había radicado en la localidad costera de Punta de Lobos, un punto geográfico ubicado dentro de la región de O'Higgins.

20 de mayo: Fecha exacta en la cual los familiares dejaron de tener contacto directo con ella, marcando el inicio de los cinco días de desaparición.

Lunes (fecha de aparición): La joven se presenta por sus propios medios en la comisaría de la comuna de San Fernando, notificando formalmente su paradero actual ante las autoridades policiales.

El quiebre del contacto el pasado 20 de mayo generó una honda preocupación en el núcleo familiar debido al tenor de los últimos mensajes recibidos. Según la denuncia radicada por sus allegados, antes de cortar de forma abrupta toda comunicación, la joven les había manifestado explícitamente que "había personas siguiéndola" y les transmitió que tenía miedo de que pudiera sucederle algo. Estas declaraciones específicas dotaron al caso de un carácter de extrema urgencia y movilizaron a diversas organizaciones.

Interrogantes abiertos y el hermetismo de las organizaciones

A pesar de la resolución positiva que implica haber hallado a Lourdes Rosario Brizuela con vida y en buen estado de salud, existen diversos puntos del caso que permanecen bajo un estricto hermetismo. Por el momento, las autoridades y los organismos intervinientes no han trascendido detalles sobre dónde estuvo la joven durante las cinco jornadas en las que permaneció con paradero desconocido. Tampoco se han difundido precisiones sobre qué ocurrió de forma exacta desde el instante en que se produjo la última comunicación con su familia en la región de O'Higgins hasta su aparición en San Fernando.

En el marco de la cobertura periodística de este suceso, Infobae intentó obtener precisiones de la Fundación Volviendo a Casa, la organización no gubernamental (ONG) que se había encargado de difundir la alerta inicial de desaparición y de visibilizar la búsqueda de la salteña en redes y medios. Sin embargo, hasta el momento de la publicación de este artículo, desde la mencionada entidad no brindaron más información sobre el caso, manteniendo bajo reserva las circunstancias definitivas que rodearon este proceso que conmovió a ambas naciones.