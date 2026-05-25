Crisis en Bolivia: manifestantes se enfrentaron con la policía en el centro de La Paz

La crisis social y política en Bolivia escaló de manera drástica el lunes, transformando el centro de La Paz en el escenario de violentos enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales. Sectores movilizados, que exigen de forma inflexible la renuncia del presidente Rodrigo Paz, marcharon de forma masiva hacia el centro político de la sede de gobierno. La intensidad de las protestas se manifestó en el uso generalizado de petardos y cartuchos de dinamita por parte de las columnas de manifestantes, ante lo cual la Policía Boliviana respondió con el despliegue de agentes químicos y gas lacrimógeno para intentar contener el avance de la movilización y despejar las principales vías del centro paceño.

Los incidentes se registraron después del ingreso coordinado de marchas multitudinarias provenientes de distintos puntos cardinales, incluyendo las zonas de El Alto, Pampahasi y la zona Sur paceña. La llegada de estas columnas consolidó una jornada caracterizada por el colapso urbano en La Paz, marcada por la falta de transporte público, la escasez de combustible y una red de bloqueos de rutas, una situación de alta complejidad logística y social que fue reportada de manera directa por el diario paceño La Razón.

La escalada en las calles y la alerta policial

El avance de los manifestantes hacia las inmediaciones de los centros de poder político derivó en choques directos con contingentes policiales apostados para el resguardo institucional. Testigos presenciales en las zonas de conflicto reportaron múltiples detonaciones de dinamita y petardos de alto poder durante los disturbios, lo que elevó los niveles de riesgo en el perímetro urbano.

Horas antes de que se desataran los enfrentamientos abiertos, el Comando Departamental de La Paz había emitido una alerta pública sobre el perfil de las marchas. Según el reporte oficial de las fuerzas de seguridad, se detectó de forma anticipada la presencia de personas con pasamontañas, palos y posibles explosivos camuflados dentro de las columnas de los movilizados, lo que anticipaba el escenario de confrontación que finalmente se concretó en las calles de la sede de gobierno.

Demandas de la COB y condiciones para el diálogo

El núcleo de la movilización social está compuesto por una coalición de organizaciones de gran peso sindical y social. La Central Obrera Boliviana (COB), sectores de campesinos y diversas organizaciones vecinales volvieron a marchar este lunes de forma unificada bajo una demanda central: la inmediata renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Mientras el Poder Ejecutivo insistió de manera reiterada en convocar a mesas de negociaciones para desactivar la crisis, las organizaciones movilizadas adoptaron una postura de confrontación, denunciando represión estatal y cuestionando con severidad la fuerte presencia policial en las calles de La Paz. Asimismo, los líderes de la movilización establecieron una condición ineludible para sentarse a un posible diálogo con los representantes del gobierno:

Anulación total de las órdenes de aprehensión emitidas por la justicia en contra de diversos dirigentes pertenecientes a la Central Obrera Boliviana (COB).

Entre los dirigentes afectados por estas medidas judiciales se encuentra Mario Argollo, un alto representante sindical que, debido a esta situación legal, se ha declarado formalmente en la clandestinidad.

La respuesta del Presidente: Austeridad y la advertencia constitucional

Más temprano, y en una aparición pública realizada desde la ciudad de Sucre, el presidente Rodrigo Paz fijó la postura oficial de su administración frente al desafío sindical. El mandatario fue enfático al ratificar que hará respetar la Constitución Política del Estado frente a los sectores radicales, utilizando una fuerte advertencia dirigida a quienes mantienen las medidas de fuerza en el país:

"Es un momento difícil, pero creo que Bolivia está buscando superar las diferencias bajo el manto del diálogo. A aquellos que no quieren dialogar les caerá la Constitución, porque para eso hay una Constitución".

En paralelo a la advertencia legal, el mandatario buscó enviar un mensaje político de contención económica en un contexto de alta incertidumbre. Paz anunció de manera oficial un recorte del 50 por ciento en su propio salario y en el de todos los miembros que componen su gobierno. "Este gobierno asumió la decisión de rebajarse el salario del 50%", afirmó de forma taxativa el jefe de Estado, asegurando que esta contundente medida busca ofrecer una señal clara de austeridad hacia la ciudadanía, garantizando además que la reducción no afectará el funcionamiento de otras áreas sensibles del aparato estatal.

Bloqueos nacionales y el Consejo Económico Social

El conflicto no se limita a la sede de gobierno; de hecho, ha adquirido dimensiones de carácter nacional al ingresar formalmente a su cuarta semana de duración. El inicio de este nuevo ciclo de protestas arrancó con un reporte crítico de conectividad terrestre, registrándose más de 50 bloqueos en carreteras que conectan cinco departamentos neurálgicos del territorio boliviano:

La Paz

Oruro

Cochabamba

Potosí

Santa Cruz

Al analizar la coyuntura del país de forma integral, el mandatario sostuvo que Bolivia vive actualmente una compleja etapa de transformación política. En sus propias palabras, el país atraviesa por un "parto doloroso pero necesario", cuyo objetivo estructural es dejar atrás las viejas lógicas de poder vinculadas a la concentración de la autoridad en un solo partido político.

Como parte de la agenda para intentar canalizar la crisis a través de vías institucionales y multisectoriales, el presidente Paz recordó que este miércoles se instalará formalmente el Consejo Económico Social, un espacio de concertación de alto nivel técnico y político al que convocó a participar de manera activa a todas las organizaciones chuquisaqueñas, en un intento por desactivar las protestas y abrir un canal alternativo de concertación frente a la amenaza latente de que diversos sectores empiecen a debatir públicamente la aplicación de medidas de excepción para contener la escalada del conflicto interno.