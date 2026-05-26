EE.UU. atacó objetivos militares iraníes en el sur del país en medio del cese al fuego

La tensión militar entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar este lunes luego de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmara una serie de ataques sobre objetivos iraníes en el sur del país. Según la información difundida oficialmente, las fuerzas estadounidenses llevaron adelante una operación de "autodefensa" destinada a neutralizar amenazas consideradas inminentes para sus tropas desplegadas en la región.

El anuncio fue realizado por el vocero del CENTCOM, Tim Hawkins, quien detalló que los ataques estuvieron dirigidos contra sitios de lanzamiento y embarcaciones iraníes que, de acuerdo con la versión estadounidense, intentaban colocar minas en aguas estratégicas cercanas al estrecho de Ormuz.

"Fuerzas estadounidenses realizaron hoy ataques de autodefensa en el sur de Irán para proteger a nuestros soldados de las amenazas representadas por las fuerzas iraníes", sostuvo Hawkins en una declaración oficial difundida este lunes.

Objetivos militares y operaciones en el estrecho de Ormuz

El eje central de la operación estuvo concentrado en el sur iraní y particularmente en zonas marítimas vinculadas al estrecho de Ormuz, uno de los corredores estratégicos más sensibles del comercio internacional y del tránsito energético global.

De acuerdo con lo informado por el sitio Fox News, que citó a altos funcionarios estadounidenses, dos embarcaciones pertenecientes a la Guardia Revolucionaria iraní fueron detectadas mientras colocaban minas en aguas cercanas a ese paso marítimo.

La respuesta militar estadounidense incluyó, según trascendió:

La destrucción de dos barcos iraníes presuntamente involucrados en la colocación de minas.

presuntamente involucrados en la colocación de minas. Ataques sobre sitios de lanzamiento en territorio iraní.

en territorio iraní. Un bombardeo adicional contra una batería antiaérea ubicada en Bandar Abbas, en el sur de Irán.

La información sobre este último objetivo fue conocida a través de la Agencia Noticias Argentinas, que indicó que la defensa militar de Estados Unidos avanzó también sobre instalaciones antiaéreas iraníes consideradas parte del esquema de protección militar de la zona.

La postura del CENTCOM

En su comunicado, el Comando Central estadounidense insistió en presentar la ofensiva como una acción defensiva y limitada, remarcando además que las operaciones se desarrollaron mientras continúa vigente un cese al fuego en la región.

"Los objetivos incluyen sitios de lanzamiento y botes iraníes que intentaban colocar minas. El Comando Central de Estados Unidos sigue defendiendo a nuestras fuerzas, a la vez que mantiene el autocontrol durante el cese al fuego en curso", expresó Hawkins.

La mención al "autocontrol" y al "cese al fuego" aparece como uno de los elementos centrales del mensaje oficial estadounidense, en un contexto regional marcado por la fragilidad diplomática y por una creciente presión militar en torno a las rutas marítimas del Golfo.

Bandar Abbas, un punto estratégico en la operación

Uno de los puntos más sensibles mencionados en la información difundida es Bandar Abbas, ciudad ubicada en el sur de Irán y considerada un enclave estratégico por su cercanía con el estrecho de Ormuz.

La ofensiva estadounidense contra una batería antiaérea en esa zona refuerza la importancia militar del operativo y revela el alcance de la acción desplegada por las fuerzas norteamericanas.

Según la información conocida hasta el momento, el ataque a esa instalación formó parte de una estrategia orientada a neutralizar capacidades defensivas iraníes mientras se ejecutaban las operaciones marítimas contra las embarcaciones detectadas en aguas cercanas al estrecho.

Un escenario de máxima sensibilidad regional

El episodio vuelve a colocar al estrecho de Ormuz en el centro de la escena internacional. La zona constituye uno de los puntos de mayor sensibilidad geopolítica debido a la circulación marítima y a la presencia permanente de fuerzas militares de distintos países.

En este contexto, la detección de embarcaciones iraníes colocando minas fue interpretada por Estados Unidos como una amenaza directa para sus efectivos y para la seguridad operativa en el área.

La operación anunciada por el CENTCOM se produjo, además, en medio de un escenario delicado marcado por un cese al fuego todavía vigente, lo que añade un componente adicional de tensión e incertidumbre respecto de la evolución de los acontecimientos en la región.

Hasta el momento, la información oficial difundida por Estados Unidos se concentra en la descripción de los objetivos atacados y en la justificación defensiva de la operación. Por su parte, los reportes conocidos indican que la ofensiva tuvo como blanco tanto activos navales iraníes como instalaciones militares terrestres vinculadas a la defensa aérea del sur del país.